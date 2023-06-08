400-500 евро "на руки": NVA назвало летние зарплаты для школьников
Foto: LETA

Молодые люди, которые подали заявку на летние работы в рамках программы Госагентства занятости (NVA), этим летом будут получать ежемесячную зарплату от 400 до 500 евро "на руки".

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Как отмечает LSM, за эти деньги школьникам придется ежедневно работать по семь часов в рижских парках, которые обслуживает муниципальное предприятие Rīgas meži.

Сами молодые люди говорят, что работа им нравится. Впрочем, есть и те, что считает ее сложной, физически трудной и утомительной.

Всего в этот летний сезон в Rīgas meži трудоустроено около 150 молодых людей.

"Штат на лето укомплектован, но ситуация может меняться. Согласно программе NVA, школьники получают минимальную зарплату, 620 евро. "На руки" (после уплаты налогов) получается от 400 до 500 евро", - пояснила пресс-секретарь компании Rīgas meži Ева Берзиня.

Молодые люди могут выбрать, будут ли они работать один месяц, два или три. Пока, впрочем, работать все три месяца никто из молодых людей не согласился.

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