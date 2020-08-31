41% празднующих 1 сентября латвийцев соберут дома родственников на семейный ужин
Foto: LETA

В День знаний, 1 сентября, самым популярным для латвийцев способом отметить эту дату является домашний ужин - за такой вариант ответа проголосовал 41% респондентов, опрошенных агентством Kantar. Второй по популярности план - посещение торжественных мероприятий в детском саду, школе или вузе (26%), за этим следует праздничный поход с друзьями или членами семьи в заведение общепита (17%).

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В свою очередь, 14% латвийцев, которые в этом году планируют отмечать 1 сентября, заявили, что еще не решили, как именно это сделать. Еще 3% заявили, что у них нет определенного мнения по данному вопросу.

В ходе исследования Kantar с 25 по 28 августа через интернет было опрошено 800 работающих латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет.

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