45% жителей считают, что Россия угрожает Латвии своей политикой

Латвийское общество считает самой серьезной угрозой социально-экономические проблемы, в то же время 45% опрошенных заявили, что Латвии угрожает и проводимая Россией политика.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны. Авторы исследования указали, что социально-экономические проблемы актуальны для всех, независимо от языка общения в семье и готовности участвовать в обороне государства.

Что касается угрозы Латвии со стороны России, то здесь ответы отличаются в зависимости от национальности людей. Политику России считают угрожающей 60% латышей и 15% русскоязычных.

По мнению авторов исследования, чтобы успешно ввести в Латвии систему всеобъемлющей обороны, у жителей страны должно быть единое мнение о латвийской политике безопасности.

Как сообщалось ранее, в случае вооруженного нападения 31% жителей Латвии готовы защищать государство с оружием в руках, но значительно больше таких, кто готов это делать другим способом.