49 украинских беженцев попросили об убежище в Риге, но всего в столицу прибыли несколько сотен человек
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В настоящее время Рига окажет помощь 49 украинским беженцам, но не исключено, что всего в латвийскую столицу прибыло до 500 беженцев, сообщили сегодня члены комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

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Путем официального обращения в Государственную пограничную охрану желание просить убежища в Риге выразили 49 человек. В общей сложности 70 человек было идентифицировано после того, как они обратились за услугами или помощью.

По данным муниципальной полиции, в Риге может находиться до 500 человек, прибывших из Украины с помощью родственников и друзей.

Как сообщалось, члены комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской городской думы в пятницу поддержали проект решения о создании в Доме конгрессов единого центра поддержки для жителей Украины.

На данный момент проходит внеочередное заседание Рижской думы, на котором планируется утвердить создание центра.

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