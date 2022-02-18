50 на 50. Так политолог Даукштс оценивает вероятность вторжения России в Украину

Вероятность нападения России на Украину составляет 50 на 50, а вот уровень неопределенности в Восточной Европе достиг существенно высокого уровня, заявил агентству LETA политолог Карлис Даукштс.

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Российская "пиар-кампания"?

Предупреждения США о том, что Россия может нанести удар по Украине 16 февраля, не оправдались. По мнению политолога, значение этого факта невозможно ни преувеличить, ни смягчить. Даукштс допускает, что это была российская "пиар-кампания", призванная показать миру: западные спецслужбы не могут предсказать ситуацию. А также попытка России показать остальному миру, что она сама решает, когда следует атаковать или отступать.

Говоря о дальнейших действиях официальной Москвы, политолог сказал, что непросто расшифровать, как будет вести себя российская дипломатия в ближайшем будущем. Поскольку весь процесс принятия решений сконцентрирован в руках одного человека, определяющего направление международных отношений — и это президент Владимир Путин.

По словам Даукштса, одобренная во вторник Госдумой РФ декларация, призывающая Путина признать Донецкую и Луганскую области независимыми республиками, ведет ситуацию к новому витку развития. Политолог указал, что следовало бы ввести определенные санкции, однако министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о том, как оценивать этот процесс.

"Минские соглашения, которые были одним из краеугольных камней выработки политики, уходят в небытие. На мой взгляд, начнется новый виток, новый этап "разогрева" дипломатических отношений, потому что Россия хочет сохранить свою сферу влияния и контролировать или влиять на ситуацию с этими "республиками" на востоке Украины", — считает политолог.

Расколотая Европа

По его мнению, ситуация вокруг Украины уже привела к не очень приятному выводу — а именно к тому, что ЕС не демонстрирует железного единства и есть много разногласий. Даукштс также отметил, что Путин добился не военной или экономической победы, а возможности послать российскому обществу определенные сигналы. А именно — заставил Запад говорить с ним, что еще несколько месяцев назад было неприемлемо.

"Перед предстоящими в 2024 году выборами Путин продемонстрировал показал свое лидерство. С помощью Донецка и Луганска он сможет показать своему электорату, что не подчинил себе Украину вооруженными силами, а спас жизни своих граждан. Думаю, российский президент хочет показать, что он главный гарант русского мира", — считает политолог.

На вопрос, может ли Европа быть уверена в том, что судьба самой Европы не будет решаться в ходе переговоров других стран с Россией, Даукштс признался, что настроен скептично. Хотя и Путин, и президент США Джо Байден надеются на реальное соглашение. По словам политолога, лидеры России и США надеются только на взаимные переговоры и решения, которые можно будет "продиктовать" разделенной Европе.

Он указал, что Германия при канцлере Олафе Шольце стала слабой и противоречивой и начала терять свое лидерство в Европе. А президент Франции Эммануэль Макрон ждет выборов. По словам Даукстаса, сейчас нет единого ядра дипломатии и внешней политики ЕС.

"Мы наблюдаем относительно размытые заявления разных стран, которые звучат несколько двухсмысленно, например, от Венгрии и Польши. К тому же британцы создают свой союз через Лондон, Варшаву и Киев, что совсем иной геополитический проект. Речь идеи и о попытках создания союза в Северной Европе — Латвия, Финляндия и Швеция. Геополитическая ситуация очень нестабильная. Но вывод один — вокруг НАТО и ЕС происходят некие философско-политические дискуссии, что может повлиять на судьбу стран Балтии", — считает политолог.

Является ли НАТО гарантом безопасности?

Отвечая на вопрос о том, насколько 5-я статья договора НАТО гарантирует безопасность странам Балтии, Даукштс призвал учитывать, что в первой части статья указывает на то, что нападение на одну или несколько стран альянса рассматривается как нападение на весь Североатлантический альянс. Но далее следует часть, в которой говорится, что каждая страна принимает для задействования этой статьи решение, соответствующее своим национальным интересам. Даукштс считает, что 5-я статья не будет задействована автоматически.

"Это не работает механически. Что будет делать Турция, например, бросится ли она защитить страны Балтии? Мы должны быть очень осторожны, потому что геополитически и геостратегически страны Балтии находятся не в лучшем положении. Латвию, Литву и Эстонию связывает с Европой 100-километровая граница с Польшей. Это поднимает много стратегических вопросов. Страны Балтии находятся в геополитической осаде. Было бы желательно, если бы Швеция и Финляндия, которые участвуют во многих операциях под руководством НАТО, подписали соглашение о вступлении в НАТО. Это было бы хорошим якорем для безопасности стран Балтии", — сказал Даукштс.

Непопулярная власть — угроза безопасности

На вопрос, как должна действовать Латвия, Карлис Даукштс подчеркнул, что мы зависим от собственной внутренней стабильности и силы, как бы банально это ни звучало. Он указал на важность единства общества, внутреннего и социального спокойствия, укрепления взаимного доверия между населением и властью.

"Необходимо заново формировать взаимодействие между стратегическими интересами государства и каждым жителем, чтобы он тоже знал, что причастен к стратегической стабильности. Сейчас то, что правительство и правящие круги не слишком популярны в народе — одна из важнейших угроз национальной безопасности", — сказал политолог.