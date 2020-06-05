На этой неделе исполнилось 500 дней с тех пор, как Юрис Пуце (Развитие/За!) занял должность министра охраны среды и регионального развития (VARAM). Портал DELFI коротко рассказывает, что Пуце считает своими главными достижениями на посту.

Административно-территориальная реформа. Пуце считает, что это был важнейший приоритет для него лично и для правительства. Реформа позволит создать 42 самоуправления "с сильными центрами развития", что даст "большие возможности экономической активности и лучшие услуги для жителей". На развитие предпринимательства и услуг в регионах будут выделены два миллиарда евро. На строительство новых детских садов будут выделены 40 млн евро, на перестройку дорог 300 млн евро.

Финансирование ЕС. Министерство под руководством Пуце получило из фондов ЕС 42 млн евро на развитие предпринимательства в регионах, развитие коммуникационных технологий, переработку биоразлагаемых отходов и многое другое. Позже "Пуце выступил с планом восстановления экономики, предусматривающем реструктуризацию инвестиций и направление их на снижение последствий Covid-19 в народном хозяйстве".

План по достижению климатической нейтральности. Пуце считает, что его действия поспособствовали тому, что вопрос изменений климата стал приоритетным в распорядке дня правительства Латвии. Кабинет министров одобрил стратегию Латвии по достижению климатической нейтральности до 2050 года, призванной снизить выбросы газов, образующих парниковый эффект и улучшение энергоэффективности.

Система депозита тары. По мнению Пуце, одним из важнейших достижений VARAM были поправки к закону об упаковке, согласно которым с 2022 года в Латвии заработает система депозита упаковки для напитков.

Отставка Ушакова и роспуск Рижской думы. 5 апреля 2019 года Пуце отстранил от исполнения обязанностей тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова (Согласие) "за системные нарушения законов" — VARAM в своей проверке констатировал, что бывший мэр нарушил, по крайней мере, восемь законов. В письме министр подчеркивает — Административный окружной суд признал, что отстранение Ушакова было законным и соразмерным констатированным нарушениям. Позже Пуце инициировал роспуск Рижской думы из-за проблем в сфере вывоза мусора.

Кроме этого, Пуце в числе своих достижений упоминает решение остановить разработку территориальных и локальных планирований разных самоуправлений и работу над законом о Местных самоуправлениях.

Цифровое государство. VARAM разработало законопроект о "э-управлении", призванный создать единую цифровую систему государства и навести порядок в сфере коммуникационных технологий латвийских ведомств. Пуце считает своим достижением, что теперь с латвийское eID картой можно получить доступ к цифровым услугам других стран и расширен спектр э-услуг в Латвии.