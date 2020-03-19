5000 латвийских школьников получат смарт-устройства и бесплатный интернет, чтобы продолжить учебу дистанционно

Министерство образования и науки вместе с партнерами готово обеспечить 5000 школьников недостающими смарт-устройствами для дистанционного обучения, однако будет просить для этих целей государственное софинансирование.

В рамках недавно проведенного опроса министерство выяснило, что примерно у 3% латвийских школьников дома нет ни компьютера, ни смартфона с подключением к интернету, что создает сложности для участия этих школьников в дистанционном образовательном процессе.

Чтобы оперативно решить эту проблему, министерство обратилось к частным партнерам, которые согласились предоставить свою поддержку. Оператор мобильных услуг Latvijas Mobilais telefons готов предоставить школьникам 2266 смарт-устройств, а компания BITE Latvija — 3000 смарт-устройств. Оба оператора также обеспечат бесплатное подключение для звонков и использования интернета в этих устройствах.

Министерство призывает и других потенциальных партнеров принять участие в обеспечении дистанционного образовательного процесса для школьников.

Парламентский секретарь Рейнис Знотиньш подчеркнул, что кризисная ситуация в стране привела ко многим проблемам, но она также предоставила новые возможности, одной из которых является начало дистанционного обучения в Латвии.

Депутат отметил, что этот шаг обеспечит необходимые инструменты для качественного образования всем жителям Латвии, особенно представителям наиболее уязвимых групп.

Среди учеников 1-5-х классов количество детей, у которых нет никаких смарт-устройств, составляет чуть больше 3000 человек или 3,6% общего числа школьников этого возраста. Среди учеников 6-9-х классов таких почти 2000 или 2,8%, а среди учеников 10-12-х классов — 361 или 1,22% общего числа школьников этой группы.