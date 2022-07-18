50800 латвийцев должны обновить eID карту в CSDD, чтобы сохранить скидки на общественный транспорт

С 18 июля этого года жители, которым полагаются скидки на проезд в общественном транспорте, должны обратиться в центры обслуживания клиентов CSDD, чтобы пополнить функционал карт eID. Это нужно для того, чтобы в 2023 году продолжить получать скидки на использование общественного транспорта.

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Зачем это нужно?

Дополнение функциональности карты eID — новая услуга, которую CSDD оказывает в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) и Автотранспортной дирекцией.

Цель услуги — дополнить функциональность карт eID, изданных в период с 2 сентября 2019 года до 27 декабря 2021 года, чтобы группы населения, которым полагаются скидки на общественный транспорт, в 2023 году смогли продолжить их получать.

Кого это касается?

Карту eID должны обновить жители, которым полагаются скидки на общественный транспорт: люди с инвалидностью I и II группы, политически репрессированные жители, участники движений национального сопротивления, дети-сироты и члены многодетных семей.

По данным CSDD, обновить карту должны примерно 50800 жителей Латвии.

Важно: услуга необходима только для карт eID, изданных в период с 2 сентября 2019 года до 27 декабря 2021 года, и выданных жителям, которым в указанный период уже исполнилось 14 лет.

Как это сделать?

Дополнить функционал карты eID можно в любом центре обслуживания клиентов CSDD по всей Латвии.

Для этого нужно заранее записаться на визит — электронно через e-CSDD или по телефону 67025777.

Чтобы получить услугу, с собой нужно иметь карту eID, активированные сертификаты eParaksts и PIN1 вашей eID карты.

Сколько это стоит?

Стоимость услуги — 2,18 евро. При наличии компьютера с устройством для считывания карт, функциональность eiD можно дополнить самостоятельно и бесплатно.