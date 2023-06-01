53% населения Латвии живет в Риге и окрестностях

В Риге и Рижском районе (Пририжье) в конце прошлого года проживало 53,1% населения страны, сообщает Центральное статистическое управление.

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В Риге живет 610 000 человек — 32,4% всех жителей страны и 46,4% всех горожан.

В последние годы наблюдается тенденция, что жители столицы часто переезжают в ее ближайшие окрестности. В 2022 году жителей Рижского района стало на 1,8% или на 7000 больше, жителей Риги — на 0,6% или 3700 человек больше, в Земгале — на 0,01% или 30 человек больше. Уменьшилось население сильнее всего в Латгале — на 0,9% ли 2200 человек. В Курземе оно уменьшилось на 0,4% или на 917 человек, в Видземе — на 0,2% или 335 человек.

В прошлом году население увеличилось в пяти городах: в Юрмале (на 597 человек или 1,2%), в Риге (на 0,6% или 3700 человек), Елгаве (на 0,3% или 142 человека, в Екабпилсе (на 0,1% или на 18 человек) и в Огре (на 0,1%) или 12 человек.

Количество населения уменьшилось в пяти других крупных городах: в Валмиере (на 0,8% или на 172 человека), в Лиепае (на 0,4% или на 272 человека), в Резекне (на 0,4% или на 103 человека), в Даугавпилсе (на 0,3% или на 270 человек) и в Вентспилсе (на 0,02% или на семь человек).

Во всех городах количество умерших превысило количество родившихся, при этом количество приезжих во всех городах больше, чем количество уехавших — исключение только Валмиера, где обратная ситуация.

Населения выросло в 17 краях Латвии из 36, в том числе во всех краях вокруг Риги, кроме Лимбажского. Процентуально самый большой рост был в Марупском крае — на 4,8% или на 1635 человек. В основном рост обеспечило позитивное сальдо миграции, а естетственный прирост был в Марупском, Ропажском, Кекавском и Адажском крае.

По количеству населения самый большой край — Огрский, где живет почти 58 000 жителей, далее следует Валмиерский с 50 700 жителями. Самые маленькие — это Валкский край с 7600 жителями и Вараклянский с 3000.

В начале этого года в Латвии проживало 1,883 млн человек, что на 0,4% или 7300 больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Как отмечает ЦСУ, из-за отрицательного естественного прироста население сократилось на 0,8%, но увеличилось на 1,2% за счет миграции. Миграция в основном выросла за счет 23 500 украинских беженцев.