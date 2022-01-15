59% всех подержанных автомобилей в Латвии - старше 11 лет

Из всех зарегистрированных в Латвии в прошлом году подержанных автомоболией 59,4% - старше 11 лет. Об этом свидетельствует обобщенная информация Автомобильной ассоциации.

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В том числе 31 838 подержанных автомобилей (58,7%) имеют возраст 11-29 лет, а еще 403 автомобиля (0,7%) - как минимум 30 лет.

Также отмечается, что возраст 9434 автомобилей (17,4% от общего количества подержанных авто, зарегистрированных в 2021 году) составляет 8-10 лет, 6711 машин (12,4%) - 5-7 лет. Возраст 5518 автомобилей (10,2%) - от одного до четырех лет, и лишь 352 авто (0,6%) - не старше одного года.

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 54 256 подержанных легковых автомобилей, что на 19,9% больше, чем было в 2020 году.