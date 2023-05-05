6 и 7 мая часть рижских улиц будет перекрыта из-за марафона

6 и 7 мая пройдет Рижский марафон Rimi. Многие рижские улицы — например, набережная 11 Ноября — будут временно перекрыты. Буду изменения и в работе общественного транспорта.

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Организаторы марафона называют его генеральной репетицией перед Чемпионатом мира по бегу, который пройдет осенью. Участники из более 70 стран мира побегут на разные дистанции — 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. Для детей будут маленькие дистанции — 200 метров, 400 метров и 60 метров. Для самых маленьких будет сооружена особая развлекательная трасса с препятствиями.

С 17:00 6 мая и до 6:00 8 мая будет закрыто движение по набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В случае необходимости изменения в организации дорожного движения могут быть введены уже в 19:00 5 мая — возможно, на Домской площади и улице Пилс будет организовано движение в обе стороны.

В субботу, 6 мая с 9:00 по 16:30 пройдут мероприятия Детского дня Рижского марафона Rimi. Кроме того, с 10:00 до 11:00 пройдет забег DPD jūdze, где участники пробегут одну милю (1609 метров) по улицам Кришьяня Валдемара, Лачплеша, Бривибас, бульвару Бривибас и площади Бривибас.

Основные мероприятия пройдут 7 мая с 6:30 до 17:00: марафон, полумарафон, забеги на 10 и 5 км. Маршруты можно посмотреть на карте.

Во время забегов эти улицы будут перекрыты. Как будет ходить общественный транспорт, можно почитать на сайте Rīgas satiksme.

С 19:00 5 мая до 6:00 8 мая запрещена остановка и стоянка на Домской площади, с 17:00 6 мая и до 6:00 8 мая — на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на улице в старом городе, прилегающей к набережной, от Полю гате до улицы Яуниела.