6 и 7 мая состоится Рижский марафон. Для участия в забегах зарегистрировались более 2300 бегунов из 77 стран

Более 23 000 бегунов из 77 стран мира подали заявки на участие в Рижском марафоне Rimi в Риге до пятницы, сообщает агентство LETA со ссылкой на организаторов мероприятия. Из-за проведения марафона в Риге, напоминаем, будут ограничения движения. В том числе, изменения затронут график и маршруты движения общественного транспорта.

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Среди участников будут как новички, семьи с детьми и школьниками, так и бегуны в ярких и оригинальных нарядах, которые будут претендовать на награды "Пьедестал в стиле специй", а также коллективы компаний и любители активного образа жизни, серьезно готовившиеся к мероприятию в течение года.

На разных дистанциях стартуют участники на инвалидных колясках, марафонцы поддержат такие социальные проекты, как Liberated!, "Спорт для каждого" и Латвийского альянса редких заболеваний. Среди большого количества бегунов, представляющих элиту — в этом году представители сборной "Латвия в мире", для которых дистанции Рижского марафона станут подготовкой к старту на Мировом чемпионате в Риге.

Айгарс Нордс, директор Рижского марафона Rimi, отмечает, что в этом году участникам марафона была предоставлена ​​особая честь — они первыми пробежали официальную трассу Мирового чемпионата на дистанциях в 5 и 21 километрах. Рижский марафон Rimi в этом году станет открытием сезона и одновременно генеральной репетицией Чемпионата мира по бегу, который также пройдет в латвийской столице.

Суббота, 6 мая, отдана детям и "Миле DPD"

В субботу, 6 мая, состоятся два мероприятия — Олимпийский детский день и Чемпионат Латвии по бегу на милю или DPD mile. Забег "Миля DPD" начнется в 10 утра у Латвийского Национального художественного музея и завершится у памятника Свободы. Забег "Миля DPD" проводится во второй раз в статусе трассы Чемпионата Латвии, и соберет около 2500 участников.

Параллельно с забегом на милю у памятника Свободы в 10.00 откроется Олимпийский детский день дистанциях 200 и 400 метров. На Олимпийский день защиты детей зарегистрировались более 5000 бегунов. В 11 часов самые маленькие смогут попробовать свои силы на полосе препятствий Happy mazuļiem ("Счастье для малышей"), а в 11:30 дудет дан старт забегу на 60-метровой спринтерской дистанции "Король и Королева спринта", где определяются самые быстрые юные бегуны в разных возрастных группах.

Гостями Олимпийского детского дня станут олимпийская баскетболистка Гунта Башко, лыжница Патрисия Эйдука, саночница Кендия Апарйоде, волейболист Янис Шмединьш и теннисист Карлис Лейниекс — они дадут старт на коротких дистанциях и наградят медалями маленьких бегунов.

Воскресенье, 7 мая: основные дистанции

Соревнования на основных дистанциях — 42-километровой и 21-километровой — состоятся уже в воскресенье, 7 мая. Старт на этих дистанциях — в 8 утра. Забег по 10-километровой дистанции состоится в 12.30, на 5-километровой — в 14.30.

Организаторы надеются, что призовой фонд в размере 20 000 евро поделят между собой ведущие бегуны Латвии и члены команды "Латвия в мире", созданной при поддержке DPD. Представители "беговых" стран, которые обычно участвуют в Рижском марафоне, в этом году прибудут позже, когда в латвийской столице будет проходит Чемпионата мира по бегу.

В полумарафонской дистанции организаторы прогнозируют победу Дмитрия Серегина, а в женском зачете наверняка останется непобежденной олимпийка Илона Мархеле. По прогнозам организаторов, лидерами марафонской дистанции и чемпионами Латвии могут стать как Кристапс Берзиньш и Денис Прикулис, так и Анита Силиня, за которой следует победительница 2022 года Анна Ключник, которая также только что установила лучший результат сезона 2023 года в Латвии. Потенциальными лидерами на 10-километровой дистанции считаются Кития Валтере и Андрей Дмитриев, конкурирующие с Артуром Лиепой. В свою очередь, на пятикилометровой дистанции в конкуренции женщин будут соревноваться Агате Цауне и Эвелина Криста Ситника, в конкуренции мужчин статус победителя постарается защитить Угис Йоцис.

Все те бегуны, которые не претендуют на места на спортивном пьедестале, смогут попробовать свои силы в умении создать оригинальный костюм и побороться за то, чтобы взойти на "Подиум в стиле специй". Трое самых стильных бегунов получат денежные призы в размере 300, 200 и 100 евро. Участники должны заранее запечатлеть себя и оставить доказательства в виде снимков в своих социальных сетях, затэгав Рижский марафон и торговый центр Spice.

Более 2000 участников Латвийского школьного кубка из почти 50 латвийских школе будут соревноваться на "миле DPD" и на пятикилометровой дистанции.

Команды предприятий, набравшие не менее 15 участников, автоматически получают право бороться за командный кубок Rimi. В этом году таких команд 228. Самая большая конкуренция в категорию "малые предприятия" — участвуют 107 команд. Компаний со средним и большим количеством участников почти одинаковое — 46 и 57.

Самую большую команду в этом году представляет главный партнер марафона Rimi — 452 сотрудника этой компании стартуют на разных дистанциях. Победители Командного кубка будут определяться по местам в возрастных группах, поэтому расстояние не имеет значения. Победители примут участие в Чемпионате мира по бегу в Риге и в престижных полумарафонах SuperHalfs в Кардиффе, Копенгагене и Валенсии.



