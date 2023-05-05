6 мая стартуют военные учения "Солнечное затмение" с применением системы HIMARS

В целях улучшения сотрудничества между латвийскими и союзными вооруженными силами с 6 по 16 мая на военных полигонах в Адажи и Шкеде пройдут военные учения Solar Eclipse ("Солнечное затмение"), организованные мотострелковой бригадой Сухопутных войск НВС Латвии.

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Целью обучения является обучение и совершенствование способностей подразделений планировать и вести боевые действия, а также осуществлять взаимодействие, интеграцию воздушных и наземных операций, выполнение тактических задач и ведение огня с закрытых позиций при выполнении боевых действий, сообщает пресс-служба НВС Латвии.

В учениях принимают участие мотострелковая бригада Сухопутных войск, Земессардзе, Воздушные силы, Командование безопасности и Военная полиция, боевые группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и союзники из вооруженных сил Эстонии, США и Польши.

Во время обучения стрельбы учебными и боевыми патронами будут проходить на Адажском полигоне.

13 мая на военном полигоне Шкеде состоятся боевые стрельбы Высокомобильной реактивной артиллерийской системы HIMARS, а 16 мая на полигоне в Адажи при поддержке авиации союзных вооруженных сил - показательные учения Solar Eclipse с HIMARS и боевые артиллерийские стрельбы.

Жителей Латвии просят учитывать, что во время военных учений Solar Eclipse по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника, в том числе движение HIMARS. Военная техника также будет пересекать Латвию при движении из Литвы в Эстонию.

В период с 7 по 16 мая будет закрыта для общественного пользования дорога в Илькене в Адажском крае, поэтому жителей призывают пользоваться альтернативными дорогами.

НВС призывает население с пониманием отнестись к проходящим в Латвии военным учениям и связанным с ними временным проблемам с дорожным движением. Целью военных учений является укрепление национальной обороны страны и коллективной безопасности НАТО.

Многонациональная боевая группа в Латвии возглавляется Канадой и состоит из более чем 1700 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии, которые несут службу в Латвии на ротационной основе, участвуя в учениях с НВС.