60 врачей из Украины подали заявки на работу в Латвии

В Латвийское общество врачей (LĀB) поступили заявки на работу в Латвии от 60 врачей из Украины. Больше всего заявок получено от зубных врачей – 15 человек, за ними следуют гинекологи и акушеры, офтальмологи, педиатры и анестезиологи. LĀB помогает специалистам с подготовкой и подачей документов, а американская организация Латвийский медицинский фонд (LMF) готова финансово поддержать медиков, которые начнут работу в Латвии.

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Интерес к работе в Латвии выразили также кардиологи, эндокринологи и врачи неотложной помощи, а также уролог, хирург, патологоанатом, невролог, терапевт, дерматолог, пульмонолог и другие. Большинство специалистов уже подали часть или все необходимые документы, чтобы начать работу в Латвии.

Самая сложная часть работы для LĀB — получить из Украины подтверждение документов об образовании врачей. 24 марта LĀB договорилась с ответственной организацией из Украины, что ответы будут готовы в течение семи дней после запроса.

LĀB объясняет, что в случае с врачами нужно действовать в соответствии с директивой Евросоюза. При этом Латвия — одна из немногих стран ЕС, где украинские врачи могут получить временное разрешение, избежав формальностей, на которые ушли бы месяцы.

LMF призывает врачей-беженцев из Украины подать заявку на получение единоразового финансирования. Анкету можно заполнить как в LĀB, так и в потенциальном рабочем месте или на сайте LMF в разделе Helping Ukraine.