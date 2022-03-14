63% латвийцев почувствовали на себе агрессию окружающих из-за пандемии

Из-за вопросов, связанных с коронавирусными ограничениям и вакцинацией 63% латвийцев столкнулись с повышенной агрессией окружающих, выяснил опрос Benu aptieka и Gemius.

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34% респондентов не сталкивались за последний год с агрессией, а 3% затруднялись с ответом.

Как объяснил психотерапевт Андрис Веселовскис, агрессия — одна из биологических реакций организма на стресс. Пандемия создала огромное давление, потому что сложилось вместе сразу несколько стресс-факторов: страх заболеть и умереть, страх перед вакцинами, переживания из-за ограничений, потеря работы, простой на работе. Раскол общества и полярные мнения вместе с постоянным поиском виноватых тоже добавляли всем стресса.

По словам Веселовскиса, выросло количество неврозов, депрессий, физических проблем, связанных со стрессом, снизилась устойчивость к любым внешним факторам.

Чаще на агрессию от окружающих в связи с пандемией жаловались женщины — с агрессией сталкивались 64% женщин и 62% мужчин. 32% женщин и 35% мужчин никакой агрессии не ощутили, а 3% тех и других не смогли ответить на вопрос. Чаще с агрессией сталкивались латыши — 65% латышей и 55% русскоязычных. Не сталкивались с агрессией 33% латышей и 39% русскоязычных, 3% латышей и 5% русскоязычных не смогли дать ответ.

Чаще всего агрессию ощущали молодые люди от 18 до 24 лет — таких среди них 77%. Реже всего — люди от 55 до 74 лет — всего 46%.

В опросе приняло участие 1854 человека.