64 евро вместо 50: Как возрастут суммы в счетах за отопление

По расчетам предприятия теплоснабжения Rīgas siltums, рижанин, плативший до сих пор 50 евро за отопление квартиры, далее должен будет платить 64 евро в месяц, сообщает Latvijas avīze. Таковы приблизительные расчеты, но все зависит от того, насколько суровой будет зима.

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С 1 сентября в Риге тариф на теплоэнергию составит 57,31 евро за мегаватт-час (MWh), что на 26,6% больше действующего тарифа (45,27 евро за мегаватт-час).

Rīgas siltums объясняет повышение цен ростом цен на импортируемый из России природный газ, который начался уже в январе этого года.

Еще большее повышение цен ожидается в Даугавпилсе. Увеличение счетов за отопление также является продолжением уже возросших счетов за природный газ на 25-43% с 1 июля.

При этом по всей стране на 10-42% вырастут и счета за электричество, что рано или поздно повлечет рост цен на все продукты питания и услуги.

Жители других городов и краев Латвии удорожание отопления почувствуют меньше или не почувствуют вообще. Например, у жителей Валмиеры, Кекавы, Айзкраукле, Олайне, Озолниеки суммы в счетах даже уменьшатся. Лига Куревска, директор Департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг, объяснила Latvijas avīze это снижение тем, что местные компании теплоснабжения сосредоточили внимание на других видах топлива — древесной щепе, гранулах, дровах — которые дешевле, чем природный газ, закупаемый в России.

Ежегодно перед началом нового отопительного сезона теплоснабжающие компании грозятся не подключать дома должников к отоплению. По данным Rīgas siltums, в настоящее время долги рижан за тепло составляют 2,5 млн евро. Даугавпилсское предприятие теплоснабжения Daugavpils siltumtīkli сообщило, что на 31 июля общая сумма задолженности достигла 2,4 млн евро. В других городах долги меньше и измеряются сотнями тысяч.