64% жителей Латвии обеспокоены безответственностью других людей в связи с Covid-19

В качестве трех главных причин стресса в связи с коронавирусом латвийцы называют страх за свое здоровье и здоровье близких (71%), безответственное отношение части общества к введенным ограничениям (64%), а также ситуацию на работе — возможную ее потерю, уменьшение зарплаты или потерю собственного бизнеса (42%). Об этом свидетельствуют данные "Стресс-термометра BENU Aptieka".

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Также беспокойство жителей вызывают неизвестность в отношении доступности медицинских товаров и медикаментов (19%), социальное дистанцирование и другие меры (10%), а также длительное нахождение дома (9%). В то же время 3% не волнует распространение Covid-19.

Жителей попросили оценить по 10-балльной шкале уровень своего волнения в связи с распространением Covid-19 в Латвии и мире (оценка 1 — вообще не волнуется, 10 — очень волнуется). Результаты опроса показывают, что 18% очень сильно волнуются по поводу распространения заболевания (оценка от 9 до 10), в меньшей или большей степени волнуются 60% респондентов (оценка от 5 до 8), а ниже, чем на 4, уровень своего волнения оценили 21% участников опроса. Психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что, согласно результатам исследования, такой уровень волнения очень высок и приравнивается к волнению, которое может быть вызвано потерей близкого человека или увольнением с работы.

Результаты исследования показывают, что в целом из-за распространения Covid-19 больше волнуются женщины. Среди женщин высшую оценку (8,9 и 10) своему уровню стресса дали 43%, а у мужчин этот показатель составил всего 24%. Также по сравнению с мужчинами женщины боятся за свое здоровье и здоровье своих близких (75,7% против 64,8%), они также больше обеспокоены безответственным отношением части общества к введенным в стране ограничениям (70,7% против 55,9%). В то же время мужчины чаще отмечали, что волнуются из-за длительного пребывания дома (10,4% против 7,6%).

51% опрошенных ответили, что строго соблюдают социальное дистанцирование и другие ограничения, 51% респондентов также указали, что усиленно моют руки и дезинфицирует поверхности, 50% ответили, что гуляют на свежем воздухе (например, по взморью или лесу), а 42% для уменьшения стресса занимаются хозяйственными делами. 40% ответили, что смотрят фильмы или сериалы, 38% регулярно общаются с членами семьи, 36% пользуются для получения информации только надежными источниками, еще 17% читают книги, а 15% занимаются чем-то другим.

15% опрошенных испытывают очень сильное беспокойство, когда ненадолго выходят из дому, например, в магазин или другое общественное место, а 63% ответили, что чувствуют небольшое волнение. В то же время 16% отметили, что, выходя из дому на короткое время, они не чувствуют волнения в связи с распространением Covid-19. Набольшее волнение при посещении какого-нибудь общественного места испытывают женщины. Среди опрошенных женщин 20,7% ответили, что очень волнуются, когда нужно куда-то идти из дому, в то же время среди мужчин этот показатель составлял 8,5%.

Исследование проводилось в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS путем опроса 1709 респондентов в период с 26 по 29 марта 2020 года.