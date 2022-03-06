645 заявления о вступлении в Земессардзе подано после вторжения России в Украину

С конца февраля, когда российская армия начала вторжение на Украину, в Латвии поступило 645 заявлений о приеме в Земессардзе, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

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C момента вторжения российских войск в Украину интерес к вступлению в Земессардзе был в среднем в пять-шесть раз выше, чем в предыдущие дни — об этом на прошлой неделе командующий Земессардзе бригадный генерал Эгил Лещинскис сообщил агентству LETA.

В Земессардзе для каждого найдется подходящее занятие, там оцениваются гражданские профессии и увлечения людей, подчеркнул Лещинскис.

Согласно концепции государственной обороны, к 2024 году Земессардзе должна насчитывать 10 тысяч человек, а к 2027 году — 12 тысяч человек. В настоящее время в Латвии активно действуют около 8 100 земессаргов.

Земессарги развивают свои военные навыки в свободное от основной работы время — в выходные, праздничные или будние дни, если есть такая возможность. Служба в Земессардзе дает возможность улучшить свою общую физическую подготовку и расширить кругозор, участвуя в военных учениях как в Латвии, так и за рубежом.

Во время службы земессарг выбирает приобретение одной из воинских специальностей, например, связист, снайпер, разведчик, оператор противотанкового оружия, военный медик, солдат-спасатель, водитель военного транспорта, взрывник, радист и т.д.

За выполнение служебных обязанностей и участие в учениях земессарг получает компенсацию от 32 евро в день и оплачиваемое питание или его компенсацию в размере 9,96 евро.

В Земессардзе людей не различают по национальности, образованию, специальности или опыту, однако кандидат должен быть гражданином Латвии в возрасте от 18 до 55 лет со знанием государственного языка не ниже среднего (В1) уровня, с соответствующим состоянием здоровья и физической подготовкой.