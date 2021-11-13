65% латвийцев уже получили хотя бы одну прививку против Covid-19

По мере приближения времени, когда сертификат Covid-19 станет обязательным для выполнения трудовых обязанностей, доля населения, получившего хотя бы одну вакцину, достигла 65%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Хотя количество прививающихся за последние две недели снизилось, в среднем каждый день вводится не менее 12 000 вакцин. Примерно половина ежедневных прививок — это вторые дозы, и приблизительно каждая десятая вакцина — производства дочерней компании Johnson&Johnson (J&J), в случае с которой достаточно одной прививки.

Всего в Латвии было использовано 2 111 492 дозы вакцины против Covid-19: 975 863 человека начали процесс вакцинации, получив первую инъекцию, а 1,1 млн человек уже завершили его. Завершившими курс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna или же единственную вакцину J&J. Иммунитет к вирусу, вызывающему Covid-19, возникает в разное время после получения разных вакцин.

За прошедшие сутки в Латвии было привито в общей сложности 10 897 человек: примерно каждый четвертый получил первую дозу вакцины против Covid-19, а 1144 человека привились вакциной J&J. Вторую вакцину вчера получили 5025 человек, и еще 2018 человек были вакцинированы против Covid-19 дополнительно к ранее завершенному курсу.

На данный момент 65,18% населения Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 58,73% прошли полный курс вакцинации.