700 тысяч лютеран, 250 тысяч православных и 176 мусульман: в Латвии посчитали верующих

В 2020 году латвийские религиозные общины и приходы насчитывали 1 311 495 верующих, что на 10 352 меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчета Министерства юстиции Латвии за минувший год. Cогласно официальной информации, на начало 2020 года в Латвии проживало 1 908 000 жителей.

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По данным отчета Минюста, содержащих приблизительную информацию о положении в церквях и приходах Латвии, основанную на предоставленных религиозными организациями данных, в 2020 году лютеранские общины насчитывали 700 000 прихожан (столько же, что и годом ранее).

В 2020 году стало меньше католиков — 324 028 (в 2019 году — 334 366). В православных общинах и приходах в 2020 году, как и годом ранее, насчитывалось 250 000 человек.

В староверческих приходах — 2021 человек (в 2019 году — 2012). При этом в своем отчете Древлеправославная Поморская Церковь Латвии указала, что членом общины считается лишь прихожанин, имеющий права голоса на собраниях. Всего же богослужения ДППЦЛ посещают более 40 000 верующих. В 2020 году баптистские общины насчитывали 6268 человек.

По данным отчета Минюста, в прошлом году зарегистрировано 3759 адвентистов седьмого дня, 516 методистов, 301 иудей, 176 мусульман, 163 кришнаита, 3 000 членов церкви "Новое поколение", 3266 христиан веры евангельской, 160 буддистов, 543 язычника (диевтура), 107 членов реформатских общин, 2 189 последователей организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), 700 членов Латвийской Автономной Православной Церкви Константинопольского Патриархата, 172 члена Армии спасения, 41 индуист, 37 виссарионовцев и др.

Учитывая, что лица, принадлежащие к религиозной организации, неотделимы от вероучения, внутренних правил и ритуалов этой религиозной организации, каждая религиозная организация в Латвии должна вести учет своих членов в соответствии со своими внутренними правилами, а также принимая во внимание периодичность проверок, присвоение статуса члена общины и правила исключения из общины (прихода). В этой связи количество членов религиозных общин может меняться.

Иногда изменения минимальны, поэтому религиозные организации не заносят эти сведения в свои ежегодные отчеты. Существенные изменения по количеству верующих могут быть основаны на том факте, что в конкретном году записи членов общины были скорректированы внутри самой религиозной организации.

На момент публикации отчеты о своей деятельности за 2020 год не подали 28 общин и религиозных организаций.