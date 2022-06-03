7500 человек подписались за прекращение деятельности Русского союза Латвии

К утру пятницы более 7500 человек подписались под призывом о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ) на портале общественных инициатив manabalss.lv.

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Инициативу подал в первой половине мая Гатис Аузиньш, который хочет "побудить латвийский законодательный орган создать прецедент и ввести систему приостановки явно антигосударственной политической и иной деятельности в Латвии", которая должна начаться с прекращения деятельности РСЛ как политической партии.

"РСЛ — это не часть демократии, а оружие врагов демократии. Реализация этой инициативы станет примером дальнейших действий по защите латвийских и западных ценностей и борьбе с их врагами. С запретом на политическую деятельность РСЛ значительно снизятся возможности противников латвийской государственности вносить раскол в наше общество, прославление вооруженных сил чужой страны, военной романтики — культ 9 мая, а также уменьшится влияние кровавого путинского режима в Латвии. Это важная часть прекращения издевательства над историей Латвии, над оккупацией, над депортациями в Сибирь", — считает Аузиньш.

По информации команды manabalss.lv, РСЛ возражал против публикации инициативы, а ее сопредседатель Мирослав Митрофанов, ссылаясь на Сатверсме, пытался аргументировать, почему инициативе "За единое общество без РСЛ" нет места на платформе.

Команда Manabalss.lv отказалась "подчиняться нарративу РСЛ".

"Выраженная и последовательная поддержка РСЛ кремлевского нарратива, к которой ранее относились толерантно, в том числе и manabalss.lv, не только неприемлема в условиях войны на Украине, но и легитимно должна считаться антигосударственной. Путинизм, как и всякая другая идеология, уничтожает не только чужих, но и своих. Это политика, от которой страдают русские", — пишет "manabalss.lv" в письме РСЛ.

"Путинисты не скрывают, что считают, что русские в любой точке мира не имеют права на собственные свободные мысли, свободные действия, свободную жизнь. Ваша партия также является пешкой в планах Кремля, — говорится в письме. — Демократия — это не вседозволенность. И жители Латвии, и русские в Латвии имеют прав на свободу мышления, своим интересы и спокойную жизнь. Русские имеют право на благополучие и счастье, и это несовместимо с путинизмом и прославлением военных преступников".