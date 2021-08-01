77% латвийцев, нуждающихся в психологической помощи, боятся за ней обращаться

В течение последнего года четвертая часть жителей Латвии чувствовали необходимость посетить психотерапевта или другого специалиста по психоэмоциональному здоровью. Но 77% этих людей побоялись обращаться за помощью, выяснил опрос аптечной сети Apotheka и исследовательской компании Norstat, в котором приняло участие 1010 человек.

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Потребность посетить психиатра или другого специалиста по психоэмоциональному здоровью чаще всего испытывали женщины (33%), в то время как только 17 % опрошенных мужчин указали, что они тоже испытывали подобную необходимость. Чаще всего желание посетить психотерапевта или других специалистов по психоэмоциональному здоровью выражали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (51%), а также в возрасте от 30 до 39 лет (32%).

Дистанционно или лично специалистов по психоэмоциональному здоровью в течение последнего года посещали 25% жителей из числа тех, кто чувствовал насущную необходимость в подобном посещении (16% респондентов — лично, а 9 %, в свою очередь, дистанционно). К тому же чаще очные и дистанционные консультации специалистов посещали мужчины (32%), а среди опрошенных женщин лишь 22 % признали, что посещали специалистов лично или дистанционно. Наиболее активно консультации специалистов по психоэмоциональному здоровью посещали респонденты в возрастных группах 30–39 лет (29%), 20–29 лет и 50–59 лет (24%).

Большинство респондентов (77%), которые ранее указали, что чувствовали потребность в помощи психиатра или другого специалиста по эмоциональному здоровью, не смогли решиться на консультацию (60%) или передумали (17%).

По словам психотерапевта Артура Миксонса, пандемия Covid-19 высветила проблемы, которые у многих из нас были и раньше, однако мы их как-то не осознавали во всей их полноте и не пытались решать. Пандемия с ее последствиями стала для многих последней каплей, чтобы искать помощь, пытаться изменить текущую ситуацию и понять, что и почему больше "не работает". Наиболее частые проблемы с психоэмоциональным здоровьем, на которые пациенты жаловались в течение прошлого года — это тоска и грусть по поводу трудностей в отношениях, тревожность и панические атаки, хронические боли, например, головная боль или боли в спине, расстройства пищевого поведения, депрессия, а также нарушения сна. Женщины чаще всего желают решить проблемы в отношениях, мужчины отмечают тревожность, депрессию или нарушения сна. В свою очередь, молодые люди ищут совет, как преодолеть депрессию и тревожность.

"До пандемии у каждого из нас была своя собственная схема, по которой протекала повседневная жизнь, но пандемия вынудила нас эту схему изменить и постоянно подстраивать жизнь под ограничения и изменения, в том числе под работу или учебу на т. н. "удаленке". Как только мы начинаем чувствовать, что существующая схема не работает, мы ощущаем дискомфорт и начинается выгорание.

Добиться, чтобы прежняя схема снова начала работать, или создать новую схему, — для этого требуется гораздо больше ресурсов, чем раньше. И тут возникают проблемы. Например, люди, которые были одинокими и до пандемии, теперь оказываются еще более одинокими, потому что возможности обзавестись новыми знакомствами серьезно ограничены, и в результате ощущение одиночества и безнадежности только возрастает.

Те, кто в это время потерял работу, по эмоциональным и практическим причинам впали в депрессию. Также увеличилось количество случаев домашнего насилия,а также повысилось употребление алкоголя и, соответственно, количество связанных с этим проблем. Поэтому важно обращаться за помощью — либо к близким, либо к специалисту. Даже само по себе осознание проблемы — уже важный шаг на пути к улучшению психоэмоционального здоровья", — объяснил психотерапевт.