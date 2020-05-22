77% умерших в Латвии пациентов с Covid-19 были мужчинами
Foto: Shutterstock

77% умерших в Латвии инфицированных Covid-19 жителей были мужчинами, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Centrālā laboratorija.
centrala-laboratorija-logo

Почти во всех случаях смерть пациентов наступила в стационаре.

Больше всего среди умерших было людей в возрасте старше 80 лет — восемь. Семь человек входили в возрастную группу 50-59 лет, шесть — 70-79 лет, один — 60-69 лет.

Как сообщалось, с начала пандемии в Латвии умерли 22 пациента с Covid-19. Вылечились 69% заболевших, или 712 человек из 1030 выявленных случаев.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form