77% умерших в Латвии пациентов с Covid-19 были мужчинами

77% умерших в Латвии инфицированных Covid-19 жителей были мужчинами, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Почти во всех случаях смерть пациентов наступила в стационаре.

Больше всего среди умерших было людей в возрасте старше 80 лет — восемь. Семь человек входили в возрастную группу 50-59 лет, шесть — 70-79 лет, один — 60-69 лет.

Как сообщалось, с начала пандемии в Латвии умерли 22 пациента с Covid-19. Вылечились 69% заболевших, или 712 человек из 1030 выявленных случаев.