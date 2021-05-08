8 мая общественный транспорт будет курсировать по расписанию рабочего дня

В этом году рабочий день перенесен с понедельника, 3 мая, на субботу, 8 мая, в связи с чем планируются изменения в работе общественного транспорта, центров обслуживания клиентов и парковок, предупреждает Рижская дума.

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Общественный транспорт

8 мая автобусы, троллейбусы, трамваи и экспресс-бусы будут курсировать по графику рабочего дня. В общественном транспорте будут продаваться только месячные и почасовые билеты, предназначенные для проезда в будние дни.

Центры обслуживания клиентов

В субботу, 8 мая, центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 17:00, остальные пять центров обслуживания клиентов по следующим адресам: ул. Спикеру, 1, ул. Прагас, 1, просп. Курземес, 137, Бривибас гатве, 384b и ул. Бривибас, 191, будут работать как обычно в рабочие дни — до 19:00.

9 мая центр обслуживания клиентов на ул. Спикеру, 1, будет открыт с 10:00 до 16:00, остальные пять центров обслуживания клиентов будут закрыты.

Автостоянки

8 мая платная автостоянка на территории Старой Риги (зона R) будет работать по действующим тарифам с 6:00 до 24:00, а в Вецаки (зона V) с 8:00 до 20:00. Остальные платные автостоянки 8 мая будут работать с 9:00 до 17:00. Подземная автостоянка на ул. Кр. Валдемара, 5а у Дома конгрессов будет работать по действующим тарифам.

В День матери, 9 мая, платные автостоянки рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, будут доступны бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов, — здесь за парковку нужно будет платить по действующим тарифам.

Для связи с Rīgas satiksme можно использовать телефон для справок 20361862 или email: info@rigassatiksme.lv. Также связаться с предприятием можно в профилях в соцсетях и через сайт www.rigassatiksme.lv, раздел "Свяжитесь с нами".