80 лет назад в Румбуле нацисты расстреляли 25 000 человек. Первые лица Латвии почтили память жертв

30 ноября исполнилось 80 лет одной из самых мрачных страниц в истории Латвии: в этот день, а также 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу немецкие нацисты вместе с латвийскими пособниками расстреляли 25 000 евреев.

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Во вторник в Румбуле прошло памятное мероприятие, в котором приняли участие как первые лица латвийского государства, так и министр иностранных дел Германии Хейко Масс.

Выступая на мероприятии в Румбуле, спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что память о Холокосте и его исторические исследования являются моральным и политическим обязательством. По ее мнению, "чтобы не допустить повторения подобных событий, необходимо не только знать, но и анализировать причины этих ужасающих трагедий".

"Необходимо знать, что даже, казалось бы,в безвыходных ситуациях

есть возможности оказывать сопротивление, как это сделали спасители евреев в Латвии", — подчеркнула Мурниеце.

В своем обращении спикер Сейма сказала, что 80 лет назад, когда латвийское государство, потерявшее независимость, не смогло защитить своих граждан от произвола на своей территории, правящий нацистский режим совершил одно из самых жестоких преступлений против человечности.

"80 лет назад мы не смогли предотвратить трагедию Рижского гетто. Это было и останется позорным пятном на совести ее организаторов. Но мы можем помнить, впоминать, обучать и делать все, чтобы ничего подобного больше не повторилось ", — подчеркнула Инара Мурниеце.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в оккупированной нацистами Риге прошли акции по уничтожению евреев — самое большое массовое убийство мирных жителей в истории Латвии. В эти дни в Румбульском лесу было расстреляно 25 000 человек. Среди убитых были как местные жители, так и около тысячи депортированных из Германии евреев.