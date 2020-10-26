63 из 79, или 80% новых случаев Covid-19 в воскресенье зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Количество заболевших в столице составляет 910 человек.

Еще восемь новых случаев зарегистрированы в Даугавпилсе, где общее количество заболевших составляет 188 человек. Четыре новых инфицированных зарегистрированы в Валмиере, а в целом здесь больны 22 человека.

14 заболевших входят в возрастную группу от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет, 13 — от 40 до 49 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии выявлено 79 новых случаев "Covid-19", четыре инфицированных человека скончались.

За прошедшие сутки сделано 2237 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. С начала пандемии "Covid-19" в Латвии подтвержден у 4757 человек.