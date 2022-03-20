800 000 евро на ветер? Сбор подписей по закону о портах близится к провалу

По инициативе 36 депутатов Сейма организованный сбор подписей против изменений в законе о портах проходит настолько негласно, что уже ясно: нужное количество подписей собрано не будет. Об этом сообщает программа LTV de facto. Длящееся месяц мероприятие обойдется государственному бюджету примерно в 800 000 евро.

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В феврале этого года большинство депутатов согласились преобразовать Рижский и Вентспилсский порты в государственные общества капитала, но оппозиция воспользовалась предоставленной Конституцией возможностью заставить президента приостановить действие закона и попытаться провести референдум.

Для проведения референдума необходимо в течение месяца собрать одну десятую часть подписей избирателей. То есть минимум почти 155 000 подписей.

Уже сейчас понятно, что противники закона даже не приблизятся к этой цифре. С 10 по 15 марта по всей Латвии подписались 846 имеющих право голоса избирателей.

"Закон о портах обычному, рядовому жителю сложен в понимании. Поправки содержатся на 20 страницах. Необходима разъяснительная работа", — объясняет низкую активность жителей председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

В отличие от выборов, ЦИК не имеет право как-то агитировать людей, так как регистрироваться должны не все, а только те, кто считает, что порты не должны становиться госкомпаниями. Если политики, которые поощряли сбор этих подписей, не будут активно призывать жителей подписаться, явка так и останется низкой. Этот сбор подписей может запомниться самой низкой явкой среди граждан.

В месяц мероприятие обходится около 828 952 евро. Из них 576 390 требуется на заработную плату тем, кто собирает подписи. "Не знаю, я думаю, что эту сумму стоит потратить как-то более более эффективно", — говорит председатель ЦИК.

Однако отменить сбор подписей невозможно.

Как сообщалось, президент приостановил провозглашение поправок к закону о портах, предоставив возможность проведения референдума по этому вопросу.

Левитс принял это решение на основании статьи 72-й Конституции и с учетом требования, поданного 18 февраля 36 депутатами Сейма.

По инициативе депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме были собраны подписи 36 парламентариев, чтобы обратиться к президенту с просьбой приостановить провозглашение поправок к закону о портах на два месяца.

Депутаты оппозиции указали, что принятые поправки мотивированы политическим лозунгом о необходимости "рядовой реформы управления портами" и тем, что преобразование управлений Рижского и Вентспилсского портов как лиц публичного права в государственные капитальные общества "носит формальный характер, поэтому не достойно надлежащего обсуждения в Сейме".

Парламентарии подчеркивают, что поправки создают неприемлемый прецедент, что в дальнейшем угрожает территориальной и финансовой автономии любого самоуправления Латвии, так как планируется реализовать необоснованную и, по сути, ненужную реформу.

Как заявил руководитель фракции СЗК в Сейме Улдис Аугулис, при обсуждении смены модели управления портами в ответственной комиссии парламента неоднократно задавался вопрос о том, как это отразится на развитии портов, но оценки не было получено. "Активы, с которыми будут работать новые общества капитала, составят полмиллиарда евро. В то же время не проведена оценка, которая бы обосновала поспешную смену управления портами", — сказал он.

По словам Аугулиса, недостаточно проработанный закон вызывает опасения в том, что создаются условия для того, чтобы порты не развивались, а стагнировали. Также представитель СЗК считает, что это попытка двигаться к приватизации портов, что совершенно недопустимо и не отвечает интересам общества и государства.

В письме президенту депутаты указывают, что в соответствии с принятыми поправками к закону о портах около 42% административной территории Вентспилса (в том числе муниципальное имущество на сумму более 150 млн евро) без какого-либо экономического и правового обоснования передается обществу капитала в бессрочное и безвозмездное пользование. Это лишит самоуправления возможности каким-либо образом распоряжаться своим имуществом, что является абсурдной ситуацией.

Закон о портах предусматривает право общества государственного капитала по своему усмотрению пользоваться недвижимым имуществом, принадлежащим Вентспилсскому городскому самоуправлению: сдавать в аренду, застраивать, обременять и свободно распоряжаться всеми доходами, полученными от использования муниципальной собственности. "Такие действия идут вразрез с обязанностью самоуправления обращаться со своей собственностью в интересах жителей", — считают парламентарии.

СЗК также критикует тот факт, что Кабинет министров и Министерство сообщения не провели оценку участия публичного лица во вновь образованном государственном капитальном обществе, что позволяет поставить под сомнение его экономическую самостоятельность и устойчивость деятельности. По мнению политиков, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике не провела углубленной оценки сути вопроса.

По мнению политиков, вполне вероятно, что имущество капитальных обществ, которое включает в себя также имущество самоуправлений, может оказаться в руках частных инвесторов, что "в латвийском обществе принято называть прихватизацией".

Переходные положения закона предусматривают, что до 1 сентября Кабинет министров и самоуправления Риги и Вентспилса должны договориться о создании совместных обществ капитала, в которые государство вложит принадлежащие портовым управлениям активы и имущество, а самоуправления — принадлежащие им активы и имущество на территории портов. В обоих обществах капитала государству будет принадлежать не менее 60%, а самоуправлениям — не более 40% долей капитала.

Закон предусматривает, что управление Рижского свободного порта и управление Вентспилсского свободного порта должны быть ликвидированы до 31 декабря 2022 года.

Реформа управления портами распространяется на Вентспилсский и Рижский порт.

Лиепайская СЭЗ сохранит свой статус до 31 декабря 2035 года.