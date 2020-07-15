8200 человек внесли себя в регистр добровольно отказавшихся от азартных игр

С 1 января в регистр добровольно отказавшихся от азартных игр (в том числе в интернете) внесли себя 8233 человека. Об этом агентству LETA сообщила глава Инспекции по надзору на лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

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В июне список пополнился более чем 1100 новыми людьми.

"Жители активно используют возможность закрыть себе доступ к азартным играм. Если такой темп регистраций будет продолжаться, можно прогнозировать, что до конца этого года большая часть людей, подверженных риску азартных игр, внесет себя в регистр", — прогнозирует Бирне.

Чтобы запретить себе играть, человек может внести свои данные на странице регистра, используя для аутентификации электронные средства, либо письменно подать заявку в инспекцию. В любом игорном зале (в том числе онлайн) у человека обязаны спросить документы, и если он находится в этом регистре, ему откажут в доступе к азартным играм.