87% "ковидных" пациентов, госпитализированных на прошлой неделе, не были вакцинированы

Всего на прошлой неделе было госпитализировано 519 пациентов с Covid-19: в средне-тяжелой форме вирус протекает у 493 больных, в тяжелой — у 26, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди "средних" пациентов, госпитализированных на прошлой неделе, невакцинированных 431 человек или 87,4%. Привитых — 62 человека или 12,6%.

Статистика по "тяжелым" пациентам: 21 (80,8%) не вакцинирован, а пятеро вакцинированы (19,2%).

Уже сообщалось, что у врачей отдельных больниц возникали подозрения, что некоторые пациенты, имеющие "ковидный" сертификат, на самом деле не привиты. Так больница Страдиня уже обратилась в Государственную полицию в связи с подозрениями о фальшивых сертификатах Covid-19.

Сейчас в больницах находится 791 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 108 человек — тяжелое (12% общего числа госпитализированных).

Число пациентов с Covid-19 в стационарах за сутки увеличилось с 835 до 899 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировано 159 пациентов с Covid-19, выписано 83.