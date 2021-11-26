87% погибших в октябре от Covid-19 не были вакцинированы
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В октябре скончались от Covid-19 скончались 533 жителя страны. Из них 466 пациентов или 87% скончавшихся не были привиты. Еще 67 жертв Covid-19 (13%) завершили курс вакцинации, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди жителей, попавших в октябре в больницы с диагнозом Covid-19, абсолютное большинство — 1806 человек (84,7%) — не были привиты. А 326 пациентов (15,3%) были вакцинированы.

Доля непривитых среди тех, кто получил в октябре позитивный тест на Covid-19, составляет 76,2% — 46 363 человека. В октябре заболели коронавирусом в Латвии

14 485 человек (23,8%).

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