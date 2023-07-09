887 медработников бесплатно повысили квалификацию для работы с пациентами

887 специалистов в области здравоохранения получили сертификат о бесплатном прохождении обучения в рамках программы Cilvēcīgi par tehnoloģijām ("О технологиях простым языком"), организованной Riga TechGirls.

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Программа обучения проводилась с 21 марта по 8 июня. За это время участники получили знания о необходимости оцифровки данных, о пределах безопасности данных, о взаимосвязи между различными системами, о доступе к документам из разных учреждений, о возможности отслеживания данных, а также общее понимание мировых трендов. Программа состояла из четырех модулей: дизайн опыта пациента и коммуникация, данные и их безопасность, инструменты в сфере здравоохранения, а также технологии, используемые в сфере здравоохранения.

Бесплатная трехмесячная программа состояла из онлайн-занятий (в том числе практических), в ходе которых участники расширили свои знания об использовании различных инструментов и технологий в области здравоохранения. Цель программы — помочь участникам освоить и закрепить необходимые в современном мире цифровые навыки, с помощью которых можно облегчить свою профессиональную деятельность.

В программе зарегистрировалось 1722 участника из Латвии (в основном из Риги и Видземе), Германии, Эстонии, Великобритании, Швейцарии, Испании, Нидерландов, Грузии, Ирландии, Италии, Франции, Норвегии и Швеции, преимущественно из возрастной группы от 26 до 35 лет, хотя общий возрастной диапазон варьировался от 18 до 65+. Женщины составили 93,96% общего числа участников.

Больше всего заявок получено от физиотерапевтов, медсестер общей практики, семейных врачей, ассистентов амбулаторных врачей и фармацевтов. Наиболее высоко участники оценили занятия, посвященные безопасности персональных данных, телемедицине и дистанционному консультированию, а также созданию информативных сайтов.

Программа Cilvēcīgi par tehnoloģijām проводится уже второй год. В прошлом году обучение было ориентировано на учителей и представителей творческих профессий. В общей сложности в программах приняли участие более 4500 человек в возрасте от 15 до 90 лет из Латвии и со всего мира. Цель Riga TechGirls: добиться того, чтобы цифровыми навыками владело 70% населения Латвии на базовом уровне и 45% — на хорошем уровне, а рабочая сила в сфере ИТ составила 3,9% вместо прежних 2,9%.

"Для разработки этой программы и создания ее содержания нам понадобилось несколько лет, поэтому я смело могу заявить от лица всей команды, что мы очень рады таким отзывам и отдаче со стороны участников. Мы не задавались целью научить пользоваться определенным инструментом или дать какой-либо навык, а хотели показать спектр имеющихся возможностей, которые могут помочь в повседневной жизни, и вдохновить участников не бояться пробовать что-то новое", — комментирует Паулс Силиньш, руководитель проекта Cilvēcīgi par tehnoloģijām.

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Во времена пандемии стало ясно, что медицинским работникам не хватает навыков в сфере цифровых технологий. Технологии и цифровые навыки могут значительно повысить уровень качества услуг, способствовать внедрению технологических решений для более клиентоориентированного обслуживания, а также в целом оптимизировать работу медицинских работников. Кроме того, именно женщины составляют 88,3% персонала в сфере здравоохранения в Латвии, что также вдохновило Riga TechGirls поддержать представителей этой сферы в изучении технологий.

"Приятно видеть большой отклик со стороны коллег на возможность обучения не только в качестве слушателей, но и преподавателей", - отмечает Айга Балоде, заместительница госсекретаря Минздава по вопросам цифровизации и управлению изменениями.