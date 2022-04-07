9 мая 2022 года - официально День памяти жертв в Украине, решил Сейм. Проведение праздничных мероприятий запрещено

Парламент за один день, в срочном порядке, утвердил законопроект, предусматривающий, что 9 мая этого года будет Днем памяти пострадавших и погибших в Украине. Принятый закон предусматривает, что в этот траурный день, совпадающий с днем, когда в Латвии широко отмечался День победы, запрещено проводить массовые развлечения и праздничные мероприятия. Самоуправления не смогут выдавать разрешения на проведение таких мероприятий.

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Законопроект инициирован депутатами от всех четырех коалиционных партий — Мартиньшем Штейнсом (АР!), Юрисом Пуце (АР!), Айнаром Латковскисом ("Новое Единство"), Кришьянисом Фелдмансом ("Консервативные"), Райвисом Дзинтарсом (Национальное объединение).

В аннотации говорится, что его цель — привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии, инициированной Россией в Украине, и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украинского государства. 9 мая будет объявлено на всей территории Латвии Днем ​​памяти жертв Украины, в честь украинских гражданских лиц и военнослужащих вооруженных сил, которые пострадали и погибли в результате российской военной агрессии против Украины.

В этот памятный день национальный флаг Латвии в траурном оформлении должен быть поднят возле зданий государственных учреждений, зданий частных юридических лиц и объединений лиц, а также жилых домов, а также рядом с резиденцией Президента Латвии, главным зданием Сейма и Кабинета Министров. Рядом с латвийским флагом должен быть размещен флаг Украины в траурном оформлении.

Предусматривается, что в этот день государственные и муниципальные учреждения не могут организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а самоуправления — не выдают разрешение на организацию публичного мероприятия. Законопроект также предусматривает, что самоуправление должно отозвать разрешение на организацию публичного мероприятия 9 мая текущего года, если оно было выдано до дня вступления закона в силу.

8 и 9 мая будут запрещены салюты.

Закон гласит, что самоуправление вправе принять решение о запрете проведения собрания, шествия или пикета, за исключением случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру Дня памяти погибших и пострадавших в Украине.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после публикации и утратит силу 11 мая 2022 год.

Авторы законопроекта напоминают, что 9 мая на территориях бывшего Советского Союза по отдельным инициативам организовывались праздничные мероприятия в честь победы Красной Армии над фашистской Германией. В Латвии тоже часть общества сохранила традицию празднования так называемого Дня Победы, однако в Восточной Европе эта дата уже давно отождествляется с оккупацией и включением стран Балтии в состав СССР.

До пандемии у памятника Победы в Пардаугаве, Риге, а также в других городах Латвии ежегодно проводились массовые мероприятия.