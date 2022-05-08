9 мая: цветы возложить можно, мероприятия и буква Z — под запретом

9 мая 2022 года в Латвии объявлено Днем памяти жертв и пострадавших в результате военного вторжения России в Украину. Проводить какие-либо мероприятия в связи с празднованием победы СССР в Великой отечественной войне запрещено. Delfi рассказывает о том, что нужно иметь в виду тем, кто все же собирается прийти к памятнику в парке Победы в Пардаугаве, а также к другим подобным мемориалам на территории страны.

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И полиция, и Служба госбезопасности, и известные в обществе русскоязычные жители Латвии призывают 9 мая не ходить к памятнику в парке Победы и другим подобным монументам. Представители правоохранительных органов полагают, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации. Полиция при возникновении угроз обещает "действовать решительно".

Возложение цветов в индивидуальном порядке не запрещено. Однако это будет расцениваться как открытое неуважение, а также косвенное оправдание нынешних преступлений России против человечества и военных преступлений РФ, заявила Служба госбезопасности. Мэр столицы Мартиньш Стакис в эфире телеканала TV3 признал: Рижская дума готова к тому, что люди придут возложить цветы. Сотрудники полиции, скорее всего, будут в этом случае регулировать потоки, избегая столпотворения.

А вот проведение массовых и развлекательных мероприятий 9 мая — запрещено. Сейм принял специальный закон, провозглашающий 9 мая 2022 года Днем памяти жертв и пострадавших в войне в Украине. Траур, соответственно, дал законодательное основания самоуправлениям страны — в том числе, Рижской думе — не разрешать проведение мероприятий, связанных с 9 мая. Использование пиротехники — то есть, проведение салютов и фейерверков — 9 и 10 мая запрещено.

Подход к памятнику советским воинам-освободителям в Риге в этом году затруднен. Во-первых, вокруг памятника установлено ограждение: 11 апреля мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что конструкция монумента находится в плохом техническом состоянии, и это угрожает безопасности людей. Во-вторых, 2 мая на аллее монументального комплекса, ведущего непосредственно к подножию памятника, была открыта фотовыставка "Слава Украине! Героям слава!". В целях предотвращения рисков скопления людей территория вокруг памятника будет также дополнительно разграничена барьерами, которые позволят более эффективно контролировать поток людей, анонсировала также Госполиция. Стражи порядка рекомендовали жителям уже 7 и 8 мая не гулять без дела в окрестностях памятника. Поздним вечером, 7 мая, полицейские и работники Rīgas satiksme установили дополнительные ограждения. Сейчас территория и подходы к памятнику обнесены дополнительным ограждением.

Буква Z, георгиевские ленты и другая подобная символика запрещены. Согласно юридической форме запрета, нельзя "использовать символы, используемые в стилистике, идентифицирующейся с военной агрессией и военными преступлениями, исключая те случаи, когда нет цели эти преступления оправдать или прославлять". Запрещена также и символика СССР и нацисткой Германии. Особое внимание будет уделяться тем, кто использует символику в цветах российского флага. Штрафы для физических лиц за использование запрещенной символики могут достигать 350 евро, напомнила Госполиция. Также стражи порядка напомнили, что машины, "тюнинговые" под символику военной агрессии России, могут быть не только остановлены, но и конфискованы.

Подробно ознакомиться с мнением и рекомендациями Государственной полиции и Службы госбезопасности можно здесь.