"9 мая — громкий праздник глорификации Российской империи". Левитс призвал жителей Латвии проснуться

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил в Рижском замке на мероприятии по случаю выхода последнего 29-го тома сборника публикаций Комиссии латвийских историков "Невозможное сопротивление: Латвия между двумя тоталитарными режимами. 1940-1991 года". В своей речи он подробно изложил свой наказ политикам о перспективах празднования 9 мая и существования "памятника оккупантам".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент напомнил, что с 2014 года основы латвийской исторической политики законодательно закреплены в преамбуле к Конституции, им же и написанной. По словам Левитса, это позволяет правильно смотреть на события прошлого, а через их призму — на сегодняшние. В том числе — на дискуссию вокруг 9 мая.

"Празднование 9 мая, которое мы каждый год наблюдаем в Пардаугаве и которое продвигают безответственные политики — это фактически празднование оккупация Латвии с точки зрения оккупанта, — сказал Левитс. — Именно победу России во Второй мировой войне путинский режим зацементировал в своем имперском нарративе. В его центре — особые исторические права империи, военная мощь и прославление завоеваний".

Левитс считает, что сегодня Россия использует этот нарратив для вторжения в Украину, отрицания существования украинского государства и народа и заявления своих прав на украинские земли. "Мы видим, что такие нарративы — не невинны, у них очень существенное историческое и политическое значение, они могут порождать очень серьезные последствия. Поэтому 9 мая — громкий праздник российского имперского нарратива с помпезными песнями и георгиевскими ленточками. Это праздник глорификации Российской империи, которому нет места в демократической Латвии. Я удовлетворен, что Сейм, наконец-то, это признал".

Левитс обратил внимание, что "имперская пропаганда, основанная на исторической политике России, породила параллельный мир, в который верит большая часть жителей России. И также небольшая часть жителей Латвии". И объявил, что "у этих людей в Латвии настала последняя возможность проснуться — здесь нет места компромиссу или среднего пути. Россия в Украине совершает военные преступления — нельзя наполовину верить в войну, наполовину в империю". По его мнению, у тех, кто до сих пор не за Украину в этой войне, произошел сбой морального компаса.

"Надо делать все, чтобы мы, как демократическое государство, стояли на стороне справедливости. Повторюсь, что в Латвии, как в демократическом государстве, недопустимы мероприятия, в котором оправдываются или прославляются режимы или идеологии, которые приводят к преступлениям против мира и человека, к военным преступлениям, — заявил Левитс. — В том числе — 9 мая. Правоохранительным учреждениям надо безотлагательно предотвращать каждую такую попытку. Это требует уважение к жертвам войны. Это просит элементарная человечность и здравый рассудок".

Особое внимание Левитс обратил на дискуссию вокруг памятника оккупантам в Пардаугаве. По его мнению, война в Украине дала этому процессу дополнительную подзарядку, а самому памятнику — значение большее, чем это было в прошлые годы. Он призвал ответственные институции, в первую очередь Рижскую Думу, надо найти правильный контекст, как с этим обходиться. "Это вопрос для обсуждения и всего общества. Например, Рижская дума годами говорила про установку на памятнике оккупантам объяснительной таблички — до сих пор не сделали. В этом году там будет фотовыставка про войну в Украине. Это придаст памятнику другой контекст…"

Левитс напомнил, что Латвия чествует всех жертв Второй мировой войны 8 мая, как вся Европа. У всех желающих это сделать 8 мая, есть все возможности.

Президент напомнил, что за время своего правления не раз обращал внимание к движению сопротивления в Латвии. Например, в календаре появились две памятные даты:

3 марта — день национальных партизан и 17 марта — день национального движения сопротивления. "Это важно, чтобы обозначить, что в исторической памяти латышской нации были не только пассивные жертвы. Мы все это время с 16 июня 1940 года до августа 1991 года сопротивлялись оккупационным режимам".

Президент призвал не путать историческую политику с политизацией истории. "Ровно наоборот, одна из задач демократической исторической политики — обеспечить автономию историков и независимое развитие исторической науки, восстановить историческую справедливость. Она открыта для интеллектуального диалога, оценки событий прошлого с позиции демократических ценностей. При этом авторитарная и тоталитарная историческая политика, по мнению Левитса, капсулируется в прошлом и превращает его в в оружие, чья функция — укреплять и легитимизировать недемократический режим.

Задачей исторической политики 90-х, по характеристике Левитса, было "аткоммунистировать" политическое пространство, укрепить нарратив независимости, создать новые места памяти и традиции, восстановить историческую справедливость. И в начале 2000-х непростую историю начали объяснять западному обществу, укреплять моральное осуждение как нацистскому, так и советскому режимам — в итоге 23 августа 2008 года стали отмечать день памяти жертв нацизма и сталинизма. Понимание, что Красная армия тоже совершала военные преступления, укрепило решение ЕСПЧ по делу партизана Василия Кононова в 2010 году.

При этом, по мнению Левитса, западные политики и общество до сих пор с трудом понимают последствия двойной оккупации Латвии — они мыслят в логике Нюрнбергского трибунала, осудившего только нацистов. Это не дает возможности западному обществу осознать историю Латвии в целом. Здесь еще надо работать.

Полная запись дискуссии историков — здесь.