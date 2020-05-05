9 мая муниципальная полиция в Риге будет работать в усиленном режиме: получена информация о провокациях

Рижская муниципальная полиция будет работать в усиленном режиме 9 мая, так как получена информация о возможных провокациях, хотя известно, что с учетом введенных в Латвии ограничений на публичные мероприятия и собрания, в этом году в Риге в парке Победы не планируется отмечать российский праздник День Победы, рассказала временный исполнительный директор Риги Ивета Залпетере в интервью Латвийскому радио.

Залпетере отметила, что муниципальная полиция готова работать в усиленном режиме, так как администрация Рижской думы получает от служб безопасности информацию о возможных несанкционированных собраниях и даже возможных провокациях у памятника Победы.

Как уже писал портал Delfi, еще в апреле руководитель организации 9мая.lv Вадим Баранник заявил, что с учетом введенного в рамках чрезвычайной ситуации запрета на собрания в этом году не состоится празднование 9 мая в парке Победы.

Как отмечается в заявлении организации, чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая, что исключает возможность массового празднования 75-ой годовщины в парке Победы.

"На протяжении 12 лет мы, организация 9мая.lv, проводим у памятника освободителям в Пардаугаве праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый год этот праздник собирает десятки тысяч людей вместе. Каждый год море цветов ложится у подножия памятника. Каждый год... Но не в этот", - говорится в заявлении.

В то же время, как указывает организация, ограничения не означают, что 9 мая не будет отмечаться вообще. "У нас есть то, что не отнять. То, что важнее личного присутствия на концерте. Память. Глубокое уважение к живым и погибшим героям той войны. Память о тех, кто пережил эту величайшую трагедию в мировой истории", - говорится в заявлении общества.

По словам Баранника, как только в Латвии отменят чрезвычайное положение, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.

Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.