9 мая полиция зафиксировала на территории Парка Победы 44 нарушения

Сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции работали 9 мая в усиленном режиме. Особое внимание было уделено Парку Победы, где в субботу всего зафиксировали 44 нарушения.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, за порядком следили десятки полицейских. Помимо пеших патрулей к работе были привлечены кинологи, а также конные патрули. Полиция использовала громкоговорители, чтобы постоянно напоминать о соблюдении социальной дистанции и ограничениях на собрания.

Несмотря на это, стражам порядка пришлось к административной ответственности более 40 нарушителей: 24 человека наказаны за несоблюдение дистанции в 2 метра, а также за нарушение ограничений на собрания; 6 — за употребление алкоголя или других одурманивающих веществ в общественном месте, 2 — за мелкое хулиганство, один — за нарушение правил безопасности полетов, три — за нарушение правил РД. Кроме того, оформлено 8 протоколов за несоблюдение правил дорожного движения.