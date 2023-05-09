9 мая: в Болдерае разрисован знак, в Риге полиция задержала шесть человек
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Полиция к середине не зафиксировала в Латвии существенных правонарушений, связанных с 9 мая. Тем не менее, отдельные инциденты были: к 13 часам начато девять административных и один уголовный процесс, сообщили Delfi в Государственной полиции.

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В интервью Латвийскому радио начальник Госполици Армандс Рукс отметил, что в целом ночь прошла спокойного, хотя и были зафиксированы небольшие ЧП. На некоторых кладбищах возложены цветы с запрещенными на территории Латвии георгиевскими ленточками и ленточками цвета флага РФ. На территории Риги в ряде публичных мест появились буквы V и Z, которые, как отметил глава Госполиции, используются для российской пропаганды.

Кроме того, в Болдерае появилась "надпись на тему победы" — были разрисованы буквы на въезде. По факту Государственная полиция начала уголовный процесс. Отметим, что 24 сентября неизвестные покрасили эти буквы в цвета российского флага.

Утром 9 мая в район снесенного памятника в Пардаугаве были стянуты значительные силы Государственной полиции и Рижской полиции самоуправления. На месте ограничено движение, поэтому никаких серьезных инцидентов не происходит. В первой половине дня немногочисленные прохожие не проявляли интереса к происходящему. Никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который стоит в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.

В интервью LTV Рукс заявил, что 9 мая полиция не станет проявлять толерантность к тем, что в этот день прославляет военную агрессию.

Относительно большие силы полиции направлены к памятнику Свободы. Несколько экипажей дежурили у посольства России, у памятника Пушкину в Риге дежурил один патруль полиции, отмечает агентство LETA.

К часу дня задержаны шесть человек

К 13.00 часам начато девять административных и один уголовный процесс, сообщили Delfi в Государственной полиции.

Из общего числа шесть процессов начаты в Рижском регионе, два в Латгальском и один в Земгальском регионе. Все процессы начаты по факту использования в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. Большая часть случаев связана с возложением цветов в местах, где ранее были демонтированы советские памятники. Также зафиксированы случаи, когда в местах захоронения цветы были возложены вместе с символами военной агрессии или же эти символы (например, буквы Z и V) были нарисованы.

Зафиксированы случаи размещения в городе материалов с прославляющими войну материалами, например, в Даугавпилсе у подножья памятника на Братском кладбище.

Часть информации о возможных правонарушениях получена и еще проверяется.

Всего во вторник задержано шесть человек, пять из них за возложение цветов на месте снесенного памятника в Пардаугаве. Еще один человек задержан за возложение цветов в форме символа военной агрессии у памятника Свободы в Риге. Все они доставлены в участки полиции для проведения процессуальных действий.

Также полиция проводит с жителями превентивные беседы. Например, один такой случай произошел в парке Дубровина в Даугапилсе, куда на инвалидной коляске приехал мужчина в куртке с надписью "Russia". Полицейские попросили куртку снять.


Как сообщалось, 20 апреля этого года Сейм в срочном чтении утвердил Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Он полон запретов: фактически, единственное, что разрешено делать публично — это возложить цветы к местам захоронений в индивидуальном порядке. Более подробно — здесь.

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