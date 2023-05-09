9 мая: в Болдерае разрисован знак, в Риге полиция задержала шесть человек

Полиция к середине не зафиксировала в Латвии существенных правонарушений, связанных с 9 мая. Тем не менее, отдельные инциденты были: к 13 часам начато девять административных и один уголовный процесс, сообщили Delfi в Государственной полиции.

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В интервью Латвийскому радио начальник Госполици Армандс Рукс отметил, что в целом ночь прошла спокойного, хотя и были зафиксированы небольшие ЧП. На некоторых кладбищах возложены цветы с запрещенными на территории Латвии георгиевскими ленточками и ленточками цвета флага РФ. На территории Риги в ряде публичных мест появились буквы V и Z, которые, как отметил глава Госполиции, используются для российской пропаганды.

Labdien! Rīgas pašvaldība tuvākajā laikā burtus pārkrāsos. — Rīga (@RigasDome) May 9, 2023

Кроме того, в Болдерае появилась "надпись на тему победы" — были разрисованы буквы на въезде. По факту Государственная полиция начала уголовный процесс. Отметим, что 24 сентября неизвестные покрасили эти буквы в цвета российского флага.

Утром 9 мая в район снесенного памятника в Пардаугаве были стянуты значительные силы Государственной полиции и Рижской полиции самоуправления. На месте ограничено движение, поэтому никаких серьезных инцидентов не происходит. В первой половине дня немногочисленные прохожие не проявляли интереса к происходящему. Никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который стоит в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.

В интервью LTV Рукс заявил, что 9 мая полиция не станет проявлять толерантность к тем, что в этот день прославляет военную агрессию.

Относительно большие силы полиции направлены к памятнику Свободы. Несколько экипажей дежурили у посольства России, у памятника Пушкину в Риге дежурил один патруль полиции, отмечает агентство LETA.

К часу дня задержаны шесть человек

К 13.00 часам начато девять административных и один уголовный процесс, сообщили Delfi в Государственной полиции.

Из общего числа шесть процессов начаты в Рижском регионе, два в Латгальском и один в Земгальском регионе. Все процессы начаты по факту использования в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. Большая часть случаев связана с возложением цветов в местах, где ранее были демонтированы советские памятники. Также зафиксированы случаи, когда в местах захоронения цветы были возложены вместе с символами военной агрессии или же эти символы (например, буквы Z и V) были нарисованы.

Зафиксированы случаи размещения в городе материалов с прославляющими войну материалами, например, в Даугавпилсе у подножья памятника на Братском кладбище.

Часть информации о возможных правонарушениях получена и еще проверяется.

Всего во вторник задержано шесть человек, пять из них за возложение цветов на месте снесенного памятника в Пардаугаве. Еще один человек задержан за возложение цветов в форме символа военной агрессии у памятника Свободы в Риге. Все они доставлены в участки полиции для проведения процессуальных действий.

Также полиция проводит с жителями превентивные беседы. Например, один такой случай произошел в парке Дубровина в Даугапилсе, куда на инвалидной коляске приехал мужчина в куртке с надписью "Russia". Полицейские попросили куртку снять.

Vīrieti ratiņkrēslā ietērpuši vējjakā ar uzrakstu "Russiaa" un ģērboni uz rokas. Policija liek novilkt. Vīrietis pats nerunā, viņu atvedušie saka, ka neredz problēmu. Pēc mirkļa vējjaku tomēr novelk un ieloka krēslā. pic.twitter.com/YvkdEPFflu — Inese Liepiņa (@LiepinInese) May 9, 2023



Как сообщалось, 20 апреля этого года Сейм в срочном чтении утвердил Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Он полон запретов: фактически, единственное, что разрешено делать публично — это возложить цветы к местам захоронений в индивидуальном порядке. Более подробно — здесь.