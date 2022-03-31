9 мая запрещено будет проводить мероприятия ближе чем в 200 метрах от любого памятника советской армии

Сейм в срочном порядке утвердил поправки к Закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий", призванные исключить празднование 9 мая. Решено, что нельзя будет проводить мероприятия ближе, чем в 200 метрах от любого памятника советской армии — включая, памятник Освободителям Риги в Пардаугаве. Фактически введен и запрет на мероприятия празднование дат, связанных с победой или боями тоталитарных режимов. Но закон не регулирует возложение цветов в индивидуальном порядке.

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69 как коалиционных, так и оппозиционных, депутатов проголосовали за поправки, 15 (только депутаты "Согласия") — были против.

Полоса отчуждения

"Я ничего не скажу о сохранении памяти о солдатах на кладбищах или о сохранении памяти в России — официальной наследнице Советского союза, но здесь — Латвия. И в Латвии нет места такому прославлению русских оккупантов, вооруженных сил России и СССР", — заявил депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава. Он заявил, что поддерживает запрет проводить мероприятия ближе, чем в 200 метрах от памятника: "Нам нужно где-то провести эти границы. И эта граница очень ясная: либо ты с Латвией, либо ты против Латвии".

Депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич указал в ходе дебатов на то, как будет работать на практике норма о 200-метровой зоне отчуждения вокруг памятников. Ведь закон регулирует только проведение массовых мероприятий, а индивидуальное возложение цветов таковым не является.

"Люди соберутся на какой-то митинг, не нарушая законные требования, дальше чем в 200 метрах от памятника, а потом пойдут и в индивидуальном порядке возложат цветы?", — спросил Борис Цилевич: "Коллеги, давайте говорить открыто. Единственная цель этого предложения — унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом. Иной цели я здесь не вижу, потому что это ничего не предотвратит, просто усложнит жизнь этим людям, унизит их. Поможет ли это бороться с пророссийскими настроениями? Думаю, будет прямо противоположный результат. Это очень сложный и болезненный процесс для очень многих людей, идентифицирующих себя с русской культурой. И не думаю, что унижение поможет этим людям осознать новую реальность, и осознать, что, к сожалению, страна, которая очень важна для них с культурной точки зрения, стала де-факто тем же самым агрессивным, нацистским государством. Унижением мы не поможем этим людям, а наоборот".

Запрет на прославление войны и оккупации, буквы Z

Поправки к Закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" также предусматривают фактический запрет на публичные мероприятия, связанные с днями боев и побед тоталитарных режимов. Приводим полную редакцию этой поправки (неофициальный перевод — Delfi).

На публичных мероприятиях будет запрещено "популяризировать и прославлять события, содержащие идеологию нацистского и коммунистического режима, в том числе, дни рождения представителей этих идеологий, дни памяти боев и побед, дни прославления оккупации территорий или части территорий свободных и независимых государств, исключая случаи, когда цель таких мероприятий не связана с прославлением тоталитарных режимов или с оправданием совершенных преступных деяний, и используется в образовательных, научных или художественных целях".

"Мы сталкиваемся с проблемой смысла. Что есть прославление памяти солдат? Память можно сохранять. Мне, правда, трудно понять, если память не прославляется, а просто сохраняется, то запрет относится к этой ситуации или нет? Я хочу вам напомнить, что очень много граждан и жителей Латвии погибли в борьбе с нацизмом", — сказал Цилевич: "Тут г-н Кирштейнс очень много говорил о преступлениях коммунистического и сталинского режима, но ни слова не сказал о том, что нацисты, скажем так, не были лучше. Трагедия латвийской истории в том, что оба преступных режима нанесли большой ущерб и унесли много жизней, но тенденция политической моды что мы сейчас упоминаем только о преступлениях коммунистов. А как быть с людьми, чьи предки, чьи деды погибли в борьбе с фашистами? Они хуже? Они ошибаются? Мы теперь запретим ему хранить память о своих предках".

Также Сейм сформулировал юридическую форму запрета использования буквы Z. На публичных мероприятиях будет запрещено "использовать символы, используемые в стилистике, идентифицирущейся с военной агрессией и военными преступлениями, исключая те случаи, когда нет цели эти преступления оправдать или прославлять".