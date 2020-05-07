9 мая запретят парковку и уличную торговлю в районе Памятника освободителям

С 8:00 до 24:00 будет запрещена парковка и остановка на улицах в окрестностях Парка Победы. Такое решение приняла и.о. исполнительного директора Риги Ивита Залпетере, базируясь на рекомендациях Госполиции.

На улице Бариню от бульвара Узварас до улицы Эдуарда Смильня и на бульваре Узварас от улицы Бариню до улицы Ойяра Вациеша будет разрешено останавливаться только оперативному транспорту. В случае необходимости полиция будет регулировать, ограничивать и перекрывать движение по этим улицам, разрешая проезд только общественному транспорту.

В самом парке будут размещены предупреждающие надписи о запрете собираться больше двух, а в окрестностях парка будет запрещена уличная торговля.

Как сообщалось, 9 мая Рижская муниципальная полиция будет работать в усиленном режиме, так как получена информация о возможных провокациях и несанкционированных собраниях.

В этом году в связи с чрезвычайной ситуацией организованного празднования Дня Победы не будет. Общество 9мая.lv, которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в течение всего дня будет транслировать в прямом эфире концерты и фрагменты мероприятий прошлых лет, а также специально подготовленные к этому дню музыкальные и поэтические поздравления звезд латвийского и российского театра, кино и музыки. Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайте общества, в Facebook и YouTube.

В 22.00 9мая.lv приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".