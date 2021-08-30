914 евро "на руки". Средняя зарплата в Латвии возросла за год более чем на 10%

Средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии во втором квартале этого года составила 914 евро. Брутто-зарплата — до уплаты налогов при полной рабочей ставке — равнялась 1237 евро, что на 115 евро больше, чем в тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Зарплаты в госсекторе растут быстрее, чем в частном

В то же время в частном секторе брутто-зарплата в первом квартале возросла на 9%, составив 1215 евро. В общественном секторе зарплаты растут быстрее: прирост за год составил 13,4% (1291 евро до уплаты налогов).

Наиболее выраженно повысились зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях, а также в предприятиях, которые контролируются и финансируются государством и самоуправлениями. В этом секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале достигла 1268 евро, что на 14,9% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Ставка за один отработанный час до уплаты налогов во втором квартале этого года также увеличилась. Прирост за год — 4,6%. За один час работы платят в среднем 8,57 евро (во втором квартале прошлого года — 8,2 евро).

Средняя нетто-зарплата — после уплаты налогов — во втором квартале этого года составила 914 евро или 73,9% от брутто-зарплаты. Прирост за год составил 10,4%. Реальный прирост чистой заработной платы с учетом роста потребительских цен составил 7,9%.

На изменение средней заработной платы влияет не только увеличение или уменьшение заработной платы сотрудников, но и структурные изменения на рынке труда — открытие и закрытие предприятий, загруженность сотрудников, колебания численности работников.

С уменьшением ограничений, введенных во время пандемии Covid-19, число штатных сотрудников во втором квартале 2021 года увеличилось на 28,6 тыс. или на 4,1% по сравнению с тем же периодом на 2020 года. Снижение численности работников наблюдалось в сферах транспорта и складирования (-1,9%), образования (-1,7%), энергетики (-1%), финансов и страхования (-0,9%), а также в сфере развлечений и отдыха (-0,2%).

В течение года зарплатные фонды возросли во всех отраслях — прирост по стране составил 14,7% или более 349 млн евро.

Кому в Латвии жить хорошо?

Во втором квартале 2021 года в семи отраслях средняя брутто-зарплата при полной занятости была выше, чем в общем по стране. Это отрасли: финансы и страхование (2258 евро), информационно-коммуникационные услуги (1955 евро), энергетика (1644 евро). евро), медицинские и социальные услуги (1564 евро), государственное управление (1444 евро), профессиональные, научные и технические услуги (1400 евро), а также горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1319 евро).

За год быстрее всего выросла средняя заработная плата в сфере здравоохранения и социального обеспечения — с 1158 до 1564 евро (+ 35,1%), в образовании — на 12,4% и в торговле — на 11,7%.

Самая низкая средняя заработная плата во втором квартале 2021 года была в секторе услуг по размещению и питанию (738 евро), в секторе других услуг (956 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (982 евро).

По сравнению со вторым кварталом 2020 года средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года быстрее всего выросла в Латгалии — на 12,9%, а наименьший рост был в пригородах Риги — 9,3%.

Самая высокая средняя заработная плата до вычета налогов при полной занятости во втором квартале этого года в Латвии была в Риге — 1382 евро, а самая низкая — в Латгалии (887 евро), что на 36% меньше, чем в столице.