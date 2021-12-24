94% работающих жителей Латвии прошли курс вакцинации

С 13 по 19 декабря, доля работников, вакцинированных от Covid-19, выросла до 94% или 968 609 человек, что на 0,6 процентных пункта больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Министерства экономики.
Что касается отраслей, то самые высокие показатели вакцинации наблюдаются в промышленности, водоснабжении, утилизации отходов, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и вспомогательных услугах, образовании, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, государственном управлении, торговле, в сфере услуг размещения и общественного питания, здравоохранения и социального ухода. Во всех перечисленных областях показатель вакцинации достиг 99%.
При этом, например, в отрасли транспорта и хранения привиты 84% работников, при этом не вакцинированными остались 12000; в сфере развлечений и отдыха — 7100, в сфере недвижимости — 3900, а в сфере электроснабжения, газа и тепла — 2200.
Как сообщила агентству LETA руководитель аналитической службы Министерства экономики Даце Зиле, опубликованные данные могут быть не полностью объективными, потому что, например, если человек работает в нескольких отраслях и не вакцинирован, этот факт будет включен в статистику обоих отраслей. В статистику не включены люди с сертификатами переболевших, которые могут работать очно.
Также, объясняя относительно низкие показатели вакцинации в некоторых отраслях, Зиле отметила, что, например, сектор транспорта и хранения специфичен, поскольку значительная часть работающих в нем привита вакцинами, не зарегистрированными в ЕС. Это, например, водители-дальнобойщики, совершающие рейсы в третьи страны.
Переговоры о возможных решениях этого вопроса продолжаются.
Что касается тех, кто работает в сфере искусства, развлечений и досуга, то в этом секторе относительно высока доля самозанятых, что означает отсутствие давления к вакцинации со стороны работодателя.