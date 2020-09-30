95 новых случаев за сутки: в Латвии новый пик заболеваемости Covid-19
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии сделан 4271 тест на Covid-19, выявлено 95 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, путь заражения 63 пациентов известен, четверо заболевших вернулись из-за границы (Украина, Россия и Австрия), источник заражения в 28 случаях устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 320 018 тестов на Covid-19, заболели 1824 человека. На сегодняшний день 1304 пациента выздоровели, 37 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В больницах находятся 19 пациентов с новым коронавирусом, у 18 — заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в среду на внеочередном заседании правительства сообщила, что в Кулдиге за последние два дня протестировано 1600 человек, и позитивными оказались лишь 17 тестов, что можно считать хорошей тенденцией.

Прежде самое большое количество случаев "Covid-19" за сутки было зарегистрировано 1 апреля — 48.

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Илзе Винькеле
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