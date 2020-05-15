95% средств дезинфекции будут закуплены у одной фирмы - Spodrība, Kvadro подало жалобу

Центр закупок и военных объектов государственной обороны 24 апреля заключил договор о закупке средств дезинфекции у двух местных производителей - Madara Cosmetics и Spodrība. Как выяснилось, 95% закупки придется на продукты предприятия Spodrība. В свою очередь, предприятие Kvadro обратилось с жалобой в Министерство обороны, так как их предложение с более низкой ценой было проигнорировано, сообщает “Delfi TV с Янисом Домбурсом”.

Коммерсанты могли подать заявки до 3 апреля. Министерство выдвинуло несколько требований - способность указать точные сроки поставки, безопасная доставка, указать возможный объем поставки, затраты и качество, подтверждаемое сертификатами. Это должны быть два вида средств - для рук и для поверхностей, оба вида должны содержать не менее 70% этилового спирта или 50% изопропанола, а упаковки должны быть не больше пяти литров.

24 апреля Центр закупок и военных объектов государственной обороны опубликовал два договора. 5000 литров дезинфектора для рук должно поставить предприятие Madara Cosmetics (2,70 евро за литр). 140 000 литров дезинфектора для рук и 37 460 литров для поверхностей обязалось поставить предприятие Spodrība, стоимость - 3,44 евро за литр и 3,38 евро за литр.

Обе фирмы поставляют дезинфекторы в пятилитровых канистрах. То есть, одна канистра дезинфектора от Madara Cosmetics обойдется в 13,50 евро. Тогда как одна канистра от Spodrība стоит 16,90 евро для поверхностей и 17,20 евро для рук.

Представитель Madara Cosmetics Уна Касаткина сказала Delfi, что её фирма подала заявку на участие в закупке ещё 26 марта. 5000 литров это был максимум, который может произвести предприятие за 14 дней. Представитель Spodrība Даце Гарсила сообщила, что свое предложение фирма подала 20 апреля, что противоречит документам Министерства обороны, где указано, что Spodrība подала заявку 14 апреля. В документе указан номер телефона и адрес почти директора фирмы Байбы Мегре.

Другой представитель Spodrība Гунтис Берзиньш сказал, что это недоразумение. “Мы свое первое и единственное предложение подали 20 апреля, это был последний день подачи предложений по закупке. […] Мы осознанно подали его в последний день”, - сказал Берзиньш, отметив, что больше никакой коммуникации с Министерством обороны у них не было.

В документах министерства фигурируют более 20 поставщиков дезинфекторов. Амплитуда цен за канистру - от 11,90 евро до 25,08 евро. Delfi обратились в Министерство обороны с просьбой объяснить, почему были выбраны Madara Cosmetics и Spodrība, но так и не получили ответ.

Один из потенциальных поставщиков остался недоволен решением министерства. Предприятие Kvadro 6 мая подало в Минобороны жалобу. Kvadro за одну канистру просило 15,86 евро, что дешевле, чем предложение Spodrība. Мощности предприятия позволяли за две недели произвести 57 000 литров дезинфектора или треть от предложения Spodrība.

Однако Центр закупок и военных объектов государственной обороны не отреагировал на предложение, а по завершении закупки сотрудник ведомства сообщил, что предложения были рассмотрены в порядке очереди поступления. Это противоречит словам представителей Spodrība, которые утверждают, что подали предложение в последний момент. В Kvadro указали, что решение центра противоречит идеи диверсификации рисков, так как большую часть средств они закупают у одного производителя.

Журналисты заметили, что в документах министерства Kvadro предлагает цену 15,85 евро за 150 миллилитров дезинфектора в аэрозоле, а не за пятилитровую канистру, как утверждают в самом предприятии. Однако если бы государство решило закупить дезинфекторы Kvadro по цене 15,85 евро за пять литров, то могло сэкономить 11 970 евро.

Сейчас жалобу Kvadro рассматривает Бюро по надзору за закупками и Госконтроль. Министерство обороны не ответило порталу Delfi, будет ли рассмотрена жалоба предпринимателя.