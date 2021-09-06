99,60 или 200 евро: какую стипендию будут получать студенты
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Хотя учебный год уже начался, еще не ясно, какого размера будут академические стипендии. В прошлом году для смягчения последствий Covid-19 правительство выделило дополнительно 5,1 млн евро на увеличение стипендий с 99,60 до 200 евро (для тех, кто учится на бакалавра и магистра), пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Не исключено, что такая сумма будет выплачиваться до конца этого года, а в следующем году она может составить 140 евро.

В этом году впервые подать заявку на социальную стипендию в размере 160 евро могут молодые люди до 25 лет из многодетных семей.

Министерство образования и науки (МОН) внесло в Кабинет министров предложение, которое предусматривает выплату повышенных стипендий в размере 200 евро в этом году — с сентября по декабрь. Ожидается, что поправки будут рассмотрены на ближайших заседаниях правительства.

В свою очередь, вопрос о размере стипендий на следующий год будет решен в процессе разработки бюджета, сообщает МОН. Для того, чтобы стипендии остались увеличенными, необходимо 2,04 млн евро на эту осень и 3,06 млн евро на весну 2022 года.

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