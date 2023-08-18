А может быть Пиленс? Политолог не исключает, что еще появятся кандидаты в премьер-министры

Не исключено, что своего кандидата в премьер-министры президенту предложит еще одна парламентская фракция, а не только "Новое Единство", заявил агентству LETA политолог Ояр Скудра. Если "Объединенный список" решится выдвинуть своего кандидата — это может быть предприниматель Улдис Пиленс, допускает эксперт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В повестке дня президента Эдгара Ринкевича указано, что в понедельник, 21 августа, и во вторник, 22 августа, состоятся встречи главы государства со всеми политическими партиями, представленными в Сейме.

Скудра допускает, что кроме "Нового Единства", которая объявила своего кандидата на пост премьеры — министра благосостояния Эвику Силиню, может быть еще одна парламентская фракция, которая выдвинет своего кандидата. Эксперт считает, что если своего кандидата выдвинет "Объединенный список, то это будет предприниматель Улдис Пиленс, который ранее претендовал на пост президента страны, но уступил Эдгару Ринкевичу.

По мнению политолога, возможно несколько сценариев развития событий.

Кандидат от "Нового Единства" Эвика Силиня получает мандат на формирование правительства. В этом случае, возможно, "Новое Единство", Союз зеленых и "крестьян" (СЗК), "Прогрессивные" договорятся между собой и пригласят на переговоры "Объединенный список" и Национальное объединение.

Есть и вероятность того, что процесс переговоров и формирования завершится конфликтом. В этом случае "Объединенный список" и СЗК заявят, что не будут участвовать в переговорах по формированию правительства по главе с Силиней. Тогда через пару недель Силиня отправится к президенту, признав, что ей не удалось сформировать правительство, сказал Скудра. У такого сценария будет цель — добиться, чтобы на место Силини пришел Пиленс.

"В свою очередь, если никто [другой] не выдвигает своего кандидата, то главный вопрос — о том, как ведутся переговоры. Если эти переговоры не проходят в тройке, как это было летом с Кришьянисом Кариньшем, тогда надо решать вопрос, приходят ли "Объединенный список" и Нацобъединение, пояснил Скудра.

Политолог также обратил внимание на то, что Силиня не возражала против заявления президента о принципах формирования правительства. Поэтому существенный вопрос заключается в том, "как те, кто до полудня воскресенья официально выдвинут кандидатов, сформулируют то, как они понимают принципы, изложенные президентом".

21-22 августа президент Эдгар Ринкевич проведет консультации по формированию нового правительства со всеми партиями, представленными в Сейме. Президент, которому согласно Сатверсме предстоит назвать следующего премьер-министра, не исключает, что еще могут появиться иные кандидаты на эту должность кроме министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство"). Пока неизвестно, когда Ринкевич озвучит свое решение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось, 17 августа премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал в отставку, одновременно в отставку ушел и весь Кабинет министров.

Предполагается, что в новую коалицию могут войти "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). В уходящем правительстве состоят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). Ранее неофициально в эфире LTV прозвучала версия, что оптимальной в кулуарах называют коалицию "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (всего 67 голосов), в этом случае Нацобъединение останется в оппозиции.

Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству.