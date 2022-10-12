Абашин: полис ОСТА за год подорожал на 20-25%

Этой осенью по сравнению с прошлой стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСТА) выросла на 20-25%. Об этом в программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

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Впрочем, он добавил, что точный рост цен назвать сложно, но его можно предположить, учитывая многие факторы, которые влияют на отрасль страхования. В том числе на ОСТА влияет рост расценок в автосервисах и подорожание резервных частей. Все это, в свою очередь, дорожает в условиях высокой инфляции. Кроме того, из года в год растет средний размер возмещения.

Одновременно Абашин обратил внимание на то, что в Латвии в дорожном движении по-прежнему участвует 1-2% водителей, у которых нет полиса ОСТА.