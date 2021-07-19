Абитуриенты ЛУ на этой неделе могут привиться от Covid-19 без предварительной записи
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Абитуриенты, получившие место для учебы в Латвийском университете (ЛУ), которые приедут в университет, чтобы заключить договоры, сегодня и в среду, 21 июля, могут привиться от Covid-19 на территории ЛУ.

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Как сообщила агентству ЛЕТА представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева, возможность получить прививку обеспечена на территории Академического центра Латвийского университета на улице Елгавас, 1 и Елгавас, 3. Привиться от коронавируса можно с 9 до 17 часов.

Прививать будущих студентов будут вакциной "Pfizer".

С каждым абитуриентом, который сделает прививку, свяжутся индивидуально и согласуют ближайшее и наиболее удобное место и время для получения второй дозы вакцины.

Будущие студенты, пришедшие на вакцинацию, должны иметь при себе удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту), а также паспорт вакцинации (если он есть). Кроме того, желательно приходить на вакцинацию в одежде, позволяющей легко оголить плечо. Вакцинация абитуриентов проводится без предварительной записи.

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LETA

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