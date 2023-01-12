Аболиньш: чтобы "Дождь" вернулся в Латвию, телеканалу надо получить лицензию на ретрансляцию

Для того, что российский независимый телеканал "Дождь" (TV Rain) мог вернуться в Латвию, ему надо получить лицензию на ретрансляцию, заявил в интервью передаче "900 секунд" на TV3 глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

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По его словам, полученная в Нидерландах лицензия не означает, что "Дождь" может автоматически вещать по всех странах Европейского союза. "То есть, если они ["Дождь"] хотят, чтобы их программы показывали в Латвии, они должны обращаться в совет напрямую или через своего представителя и запрашивать разрешение на ретрансляцию", — сказал Аболиньш.

Отвечая на вопрос, насколько реально возвращение "Дождя" в латвийское вещание, глава NEPLP сказал: "Они должны предоставить документы, и мы их оценим". Решение совета будет зависеть от различных факторов, в том числе от того, кто является реальным бенефициаром компании, а также от финансового положения компании.

Аболиньш также заметил, что в Нидерландах учреждено совершенно иное предприятие, которое и получило лицензию на вещание.

Вместе с тем, накануне, 11 января, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам заявил, что общение телеканала с NEPLP всегда было цивилизованным и формальным.

Он рассказал, что решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание является непропорциональным, однако, по мнению "Дождя", это не позиция государства, а спор между компанией и NEPLP.

"На наш взгляд, телеканал не представляет угрозы национальной безопасности, и мы рассчитываем, что когда наши аргументы будут услышаны, суд встанет на нашу сторону", — сказал Дзядко.

Предоставить дополнительные комментарии по ходу судебного разбирательства главный редактор "Дождя" не мог.

В ходе заседания комиссии представители "Дождя" неоднократно признали ошибки, допущенные каналом, отметив человеческий фактор. Также, хотя "Дождь" по-прежнему можно смотреть на платформе Youtube, представители канала отметили, что прерывание телевизионной трансляции — это большая потеря как для зрителей, так и для компании.

Дзядко также неоднократно подчеркивал, что "Дождь" не поддерживает войну России на Украине и делает все возможное, чтобы она была остановлена как можно скорее.

Как уже ранее сообщалось, "Дождь" решил обжаловать решение NEPLP об отзыве у нее лицензии на вещание. Тем временем, сохранив часть сотрудников и офис в Риге, редакционный центр телеканала переедет в Амстердам.