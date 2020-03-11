Аболтиня: обсуждалась возможность спецрейса для эвакуации жителей Латвии из Италии

Обсуждалась возможность организации специального рейса для эвакуации жителей Латвии из Италии, заявила в интервью "Латвийскому радио" посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня, добавив, что не знает, насколько далеко зашла дискуссия на эту тему.

По словам посла, возможность организации специального рейса обсуждалась на встрече с ответственными структурами. Но эту информацию Аболтиня не смогла подтвердить, а также ответить на вопрос о реальном количестве людей, которым может потребоваться эвакуации.

Комментируя ситуации о группе лыжников Латвийского союза архитекторов, которые только 7 марта вылетели в Италию, Аболтиня указала на "безответственность" туристической фирмы, которая допустила поездку в тот момент, когда уже было известно о масштабе распространения вируса в регионе. Посол считает, что турфирма также должна искать решение, как вернуть жителей Латвии на родину.

Аболтиня отметила, что не существует юридических ограничений на возвращение людей домой, но проблематично найти транспорт. Железнодорожные станции и аэропорты не закрыты, но число рейсов крайне ограничено.

Посол призвала сообщать, если возникнут проблемы в передвижении по Италии и с возвращением домой.

Говоря о Риме, Аболтиня заметила, что никакой паники не наблюдается, продуктов и туалетной бумаги в магазинах достаточно. Какие-то полки магазинов опустошаются, что это связано с желанием людей купить товары впрок и без необходимости не выходить из дома.