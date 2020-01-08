Абрама: Зависимость Совета по конкуренции от Министерства экономики создает конфликт интересов

Совету по конкуренции, находящемуся в ведомстве Министерства экономики, надо быть полностью независимым. Об этом в эфире Латвийского радио заявила глава совета Скайдрите Абрама, сообщает LETA. Она ранее сообщила, что покинет должность в апреле.

Абрама пояснила, что Министерство экономики является держателем долей капитала во многих предприятиях и одновременно надзирает за работой Совета по конкуренции.

"Это создает внутренний конфликт интересов, который может когда-нибудь быть использован", — сказала Абрама, указав на вероятность того, что может быть возбуждено существенное дело против предприятия, в котором Министерство экономики является держателем долей капитала.

Говоря о своей отставке, она сообщила, что решение было принято не за один день. Работа в совете требует огромных ресурсов и эти ресурсы надо возобновлять, а Абрама чувствует себя уставший как физически, так и морально. Она уверена, что ее отставка пойдет на пользу Совету по конкуренции, так как позволит впустить в организацию новую энергию и свежий взгляд.

Скайдрите Абрама руководит Советом по конкуренции с 2012 года.